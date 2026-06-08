Jennifer, propietaria de un supermercado: “Un mes podemos facturar 50.000€, pero el beneficio es de 2%”

Las claves

Las claves Generado con IA Jennifer, dueña de un supermercado, explica que aunque puede facturar 50.000 euros al mes, el beneficio real es de solo entre un 2% y un 5%. Los principales gastos del supermercado son los pagos a proveedores, que pueden llegar a consumir hasta 37.000 euros mensuales. A los pagos a proveedores se suman salarios, Seguridad Social, alquiler y otros gastos fijos, restando considerablemente el margen de ganancia. Jennifer subraya que, pese a las altas cifras de facturación, la mayoría del dinero se va en costes y apenas queda beneficio para el propietario.

Por lo general, ser dueño de un establecimiento suele asociarse con grandes ganancias; sin embargo, las ganancias del negocio rara vez acaban siendo lo que realmente se lleva el empresario a su bolsillo.

Con esto, Jennifer, dueña de un supermercado, compartió en sus redes sociales cuáles son los costes reales de su negocio dejando ver que aunque un local pueda facturar altas cifras, como 50.000 euros al mes, ese dinero desaparece rápidamente.

De esta manera, Jennifer desglosó todos los gastos y pagos que debe enfrentar como dueña del supermercado, señalando que el beneficio real es mínimo, concretamente entre un 2% y un 5%.

"Realmente ni hueles el dinero"

Jennifer comenzó expresando que realmente "puede parecer que se gana muchísimo dinero, pero desde dentro es otra historia". Así, para hacer el ejemplo de lo que suponen las finanzas de un supermercado decidió utilizar un caso hipotético: "No todos los meses se vende lo mismo, ni se tienen los mismos gastos (...) para que os hagáis una idea, imaginad que facturamos 50.000 euros".

De esta manera, expresó que el gasto más grande son los proveedores porque "aunque tú factures 50.000 euros no significa que te los ganes limpios", explicó. Dependiendo del proveedor el pago puede ser semanal o mensual, pero "entre unos y otros pagas un dineral".

"Con el ejemplo que hemos puesto antes de 50.000 euros, 37.000 euros ya se irían para pagar a los proveedores", comentó; sin embargo, Coviran, el supermercado en el que trabaja, se queda con un 2% como garantía y "ese dinero al cabo de 18 meses te lo devuelven".

Con esto, continuó desglosando: "Nos quedan 13.000 euros y seguimos restando, el siguiente gasto grande son los sueldos y la Seguridad Social de los trabajadores", comentó Jennifer. Así, agregó que al ser un súper que abre de lunes a domingos son muchas horas que cubrir y, algunos de estos días, hace falta refuerzo extra.

Así, Jennifer comentó que con esto "ya se nos van unos 5.500 euros aproximadamente, ya vamos por 7.000 euros". En este punto, toca hacer frente a los gastos fijos como por ejemplo el alquiler del local, comisiones del datáfono, entre otros.

"Pequeños gastos que parece que no son nada, pero que se van acumulando. En total suman unos 5.000 euros, es decir, que ya solo nos quedan 2.500 euros", calculó la propietaria.

Jennifer agregó que además "por cada carro de productos que te trae Coviran te cobra unos 12 euros aproximadamente. Tenemos tres repartos a la semana y en cada uno vienen mínimo cuatro carros y a ellos les da igual que el carro vaya lleno o con cuatro cajas". Este sistema hace que también se generen pérdidas.

El último gasto enumerado por la propietaria son aquellos que no son puntuales, es decir, una avería, una inversión en un producto nuevo y, en general, cualquier imprevisto. "Teniendo en cuenta todo esto, el margen de beneficio estaría entre un 2% y un 5%, sobre todo depende de los gastos inesperados y de cómo haya ido el mes".

Así, de 50.000 euros que podría facturar el supermercado un mes, después de todos estos gastos, tan solo se quedan con un 5% de beneficio: "Y esta es la realidad, sí, cada mes entra mucho dinero en la cuenta, pero realmente ni lo hueles".