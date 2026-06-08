El colegio privado de Madrid con las mejores notas en la Selectividad: "La enseñanza de media cuesta unos 470 € al mes"

Las claves

Las claves Generado con IA El Colegio Villa de Griñón, situado a más de 30 km de Madrid, lidera el ranking de mejores notas medias colectivas en la Selectividad entre los centros privados de la Comunidad. Todos los alumnos de 2º de Bachillerato realizan la Selectividad, sin filtros de selección previos, lo que refuerza el mérito de los resultados obtenidos. El centro apuesta por la formación integral, con certificaciones en varios idiomas y programas de bienestar emocional y deportivo, además de un ambiente familiar y cercano. La enseñanza cuesta una media de 470 euros al mes, siendo el precio de Bachillerato aproximadamente 600 euros mensuales.

Conseguir una de las mejores notas de Selectividad de la Comunidad de Madrid suele asociarse a centros educativos de gran prestigio ubicados en la capital.

Sin embargo, uno de los nombres que más se repite año tras año en los primeros puestos del ranking se encuentra a más de 30 kilómetros del centro de Madrid.

Se trata del Colegio Villa de Griñón, un centro privado que ha convertido la excelencia académica en una de sus principales señas de identidad.

Los resultados hablan por sí solos. El colegio ha logrado situarse como el centro privado con la mejor nota media colectiva en la PAU madrileña, alcanzando registros superiores al 8 sobre 10 y compitiendo directamente con algunos de los institutos públicos más reconocidos de la región.

Además, acumula cerca de dos décadas entre los centros con mejores resultados y lleva gran parte de la última década liderando de forma habitual las clasificaciones.

Uno de los aspectos que más valoran desde la dirección es que estos resultados se consiguen sin seleccionar previamente a los estudiantes que se presentan a la prueba.

El centro mantiene la política de que todos los alumnos matriculados en segundo de Bachillerato realicen la Selectividad, una decisión poco habitual en un contexto donde algunos colegios aplican filtros internos para proteger sus estadísticas.

Para Javier Martín, director del centro desde este curso y antiguo alumno del propio colegio, al secreto del éxito no se encuentra únicamente en las notas. "Considero que somos una familia", explica.

Muchos estudiantes comienzan su etapa educativa siendo bebés y permanecen en el mismo centro hasta finalizar Bachillerato.

"Eso hace que los profesores conozcan perfectamente a los alumnos y a sus familias, creando un ambiente confortable para todos", señala Martín.

A esa cercanía se suma una elevada exigencia académica que, según destaca, nunca deja de lado las necesidades individuales de cada estudiante. "Si alguno tiene dificultades siempre vamos a estar ahí para apoyarlo", asegura.

El modelo educativo también incorpora herramientas para el bienestar emocional. El colegio cuenta con departamentos específicos de Orientación y Bienestar destinados a ayudar tanto a alumnos como a familias en la gestión de emociones y dificultades personales.

Más allá del rendimiento académico, Villa de Griñón apuesta por la formación integral. Ofrece certificaciones en varios idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán y chino, además de una amplia oferta deportiva que incluye instalaciones propias como piscina.

El objetivo, explican, no es fomentar la competición de élite, sino promover hábitos saludables y espacios de desconexión.

En cuanto al coste, Javier Martín destaca que el centro mantiene precios más contenidos que otros colegios privados de características similares. "Nuestra enseñanza de media cuesta unos 470 euros mensuales", explica.

La cifra varía según la etapa educativa, ya que Infantil depende del horario elegido y Bachillerato alcanza aproximadamente los 600 euros al mes.