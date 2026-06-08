Antonio, jubilado de 71 años: "Nos castigan por retirarnos antes, y no nos premian por empezar a trabajar con 14 años"

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Marinero, presidente de ASJUBI40, denuncia que quienes empezaron a trabajar muy jóvenes sufren recortes en su pensión si se jubilan antes de la edad legal. Cerca de 899.000 jubilados en España reciben pensiones más bajas pese a haber cotizado más de 40 años, por acogerse a la jubilación anticipada. Solo profesiones consideradas excepcionalmente penosas, como minería, bomberos o ferroviarios, pueden jubilarse antes de los 65 sin penalización económica. En 2025, 267.692 jubilados se inscribieron como demandantes de empleo, un 7,3% más que el año anterior, lo que refleja posibles pensiones insuficientes o la opción de jubilación activa.

En España, en este 2026, los contribuyentes que hayan cotizado 38 años y 3 meses, se pueden jubilar de forma anticipada a los 65 años sin sufrir ningún tipo de penalización. Cabe destacar que la edad mínima para retirarse si no se cumplen estos años de trabajo es de 66 años y 10 meses.

Sin embargo, la generación que está a punto de 'colgar las botas' en España, en muchos casos, empezó a trabajar muy pronto, en su adolescencia, por lo que llegan a la década de los 60 años con incluso 40 años cotizados.

¿Y qué hace el Estado al respecto? De momento, nada. Así lo denuncia Antonio Marinero, presidente de ASJUBI40: "He cotizado 45 años, me vi obligado a jubilarme dos años y medio antes y ahora tengo un recorte de por vida en mi pensión".

¿Qué profesiones se pueden prejubilar sin castigo?

En una entrevista con el programa televisivo La Mirada Crítica, el representante de la asociación ha recordado que 899.000 jubilados están en la misma situación que él: perciben una nómina menor a la que les corresponde según los años que han estado cotizando.

“Si nos castigan por jubilarnos antes, por qué no nos premian por empezar a trabajar con 14 años”, se pregunta Antonio. Además, explica que en la gran mayoría de escenarios las personas que solicitan una retirada anticipada del mercado laboral lo hacen por necesidad.

Explica que "muchos de los que se tienen que jubilar antes, que en teoría lo hacen de forma voluntaria, lo hacen por problemas de salud o porque el empleo es demasiado trabajoso para desempeñarlo a estas edades. Pero el Estado no nos cubre y se considera como voluntaria".

La normativa de la Seguridad Social establece en su artículo 206 que los trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o insalubre pueden acogerse a la jubilación ordinaria sin penalización económica.

Algunas de estas profesiones son la minería, trabajadores ferroviarios, bomberos, policías locales o trabajadores del mar. Aunque hay oficios físicamente duros que no están reconocidos, tal y como reclaman desde ASJUBI40.

Marinero concluye con una queja dirigida directamente a las autoridades políticas: “Los partidos de Gobierno votaron a favor de corregir esto, no entendemos por qué ahora no", por lo que habrá que esperar hasta que finalmente esta reivindicación se promulgue en las cámaras españolas.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo, según una información publicada por El Economista, 267.692 jubilados se han inscrito en 2025 como demandantes de empleo, un 7,3% más que el año anterior. Dato que eleva el paro registrado pero que también podría ser sinónimo de la jubilación activa que propugna el Ejecutivo o de pensiones insuficientes para pagar todas las facturas.