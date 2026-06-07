Reino Unido da una lección a España con los autónomos: cuota cero si facturas por debajo del mínimo fijado

Las claves

Las claves Generado con IA En Reino Unido, los autónomos con ingresos inferiores a 12.570 libras anuales no pagan impuestos sobre la renta ni cotizaciones sociales obligatorias. El sistema británico permite a los autónomos con bajos ingresos centrarse en su negocio sin la presión de cuotas mensuales fijas. En España, los autónomos pagan entre 260 y 300 euros al mes desde el inicio, salvo bonificaciones temporales como la Tarifa Plana. La diferencia estructural entre ambos países favorece el emprendimiento en Reino Unido, donde el apoyo a los autónomos con ingresos bajos es permanente.

El contraste entre España y Reino Unido evidencia cómo el sistema fiscal y de cotizaciones puede actuar como red de protección o, por el contrario, como un lastre para el autónomo.

Mientras en España las cuotas mensuales son elevadas y obligatorias desde el inicio, en Reino Unido los emprendedores con ingresos bajos tienen mayor margen para respirar y concentrarse en sacar adelante su negocio.

En el caso británico, la Personal Allowance fija un umbral de 12.570 libras anuales (unos 14.700 euros) que queda exento del Income Tax.

Si no se supera esa cifra de beneficios, el autónomo no paga impuestos sobre la renta. Además, los pagos se hacen anualmente tras presentar la declaración de beneficios, evitando la presión de cuotas mensuales.

Las cotizaciones sociales (National Insurance) tienen matices importantes. Si los beneficios anuales son inferiores a 6.845 libras, el autónomo no paga cotizaciones obligatorias, pero el año no computa para su jubilación.

Para que este periodo cuente, el trabajador debe realizar una aportación voluntaria de 3,50 libras a la semana que proteja su historial de pensión.

En cambio, si los rendimientos oscilan entre las 6.845 y las 12.570 libras, el profesional sigue exento de pago pero el periodo se le acredita automáticamente. De esta forma, el año computa para la jubilación de manera totalmente gratuita para el contribuyente.

A partir de las 12.570 libras comienza a aplicarse la Class 4: un 6% sobre los beneficios comprendidos entre 12.570 y 50.270 libras, mientras que el exceso que supere este umbral tributa a un tipo reducido del 2%.

El cálculo es proporcional al exceso sobre el umbral y solo se aplica sobre los beneficios reales, nunca como tarifa fija mensual.

Una realidad diferente

En España, la situación es muy distinta. Un autónomo con rendimientos netos de 14.700 euros al año (unos 1.225 euros al mes) paga entre 260 y 300 euros mensuales según las tablas vigentes.

Este pago es obligatorio todos los meses, con independencia de posibles retrasos de clientes o de periodos económicamente complicados.

No obstante, conviene destacar que existen algunos alivios iniciales. La Tarifa Plana estatal reduce la cuota a 80 euros mensuales durante el primer año.

Además, algunas comunidades aplican la llamada Cuota Cero autonómica, que puede extender este beneficio hasta 24 meses para quienes cumplen determinados requisitos.

Sin embargo, una vez finalizado ese periodo, el autónomo vuelve al sistema general y debe abonar la cuota completa.

La diferencia estructural es clara. Reino Unido protege permanentemente a los autónomos con ingresos bajos, permitiendo que los negocios nazcan, sobrevivan y crezcan antes de enfrentarse a presión fiscal.

España ofrece bonificaciones temporales que ayudan al inicio, pero no eliminan la carga de fondo.

Emprender debería ser un reto profesional, no un deporte de riesgo fiscal. Reino Unido lo ha entendido; España aún tiene camino por recorrer, y sus autónomos lo sienten desde el primer mes.