Javier acogerá a peregrinos para ver al Papa León XIV: “Tenemos 4 camas que vamos a dejarles y nosotros algo buscaremos”

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Las claves Generado con IA Javier García, vecino del barrio del Pilar en Madrid, acogerá a cuatro peregrinos en su casa durante la visita del Papa León XIV. La familia de Javier cederá sus camas a los peregrinos y se organizarán para dormir, mostrando solidaridad y hospitalidad ante este evento religioso. La visita del Papa León XIV reunirá a 1.200.000 personas en Madrid, con actos centrales como la misa de Cibeles. Javier y su esposa tienen un vínculo especial con las visitas papales, habiendo asistido a eventos anteriores con Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Madrid se prepara para un evento multitudinario con la inminente visita del Papa León XIV que llegará a la capital el sábado 6 de junio y estará hasta el martes 9 de junio. La ocasión reunirá a 1.200.000 personas en actos centrales como la misa de Cibeles.

Ante la llegada masiva de fieles, la solidaridad ciudadana se hace presente a través de familias que han decidido abrir las puertas de sus casas para acoger a los peregrinos. Este es el caso de Javier García, un vecino madrileño del barrio del Pilar que cederá su propio espacio y camas a cuatro visitantes.

Su testimonio, que prestó a la Cadena SER, no solo refleja el entusiasmo, la unidad y la hospitalidad ante este encuentro religioso, sino que también sirve de ventana para reflexionar sobre los vínculos humanos que se forman y las preocupaciones sociales a las que se enfrentan las familias jóvenes en la capital.

"Algo nos va a unir, va a ser bueno"

Javier García acogerá a cuatro peregrinos: "Van a venir mi cuñada y mi sobrino, que son de León y nos han asignado una familia, bueno, parte de una familia que vienen desde Salamanca un padre y su hija de 10 años, Jaime y Teresa", comentó.

De esta manera, señaló que no tienen mucha información de la familia, pero que "entiendo que unas personas que vienen también a ver al Papa y con quien compartimos la fe, pues estamos seguros de que algo nos va a unir y que va a ser bueno".

"Nosotros somos tres, mi mujer, nuestra hija y yo, y dormiremos... bueno", comentó con cierto tono gracioso García, "pues tenemos cuatro camas que vamos a dejar a los peregrinos, pues para que estén como en casa".

Con esto, señaló que él y su familia acabarán organizándose para dormir, explicando que posiblemente "acabará mi hija con mi mujer y yo en una colchoneta o algo, bueno, algo buscaremos".

Javier García y su mujer, de hecho, tienen un vínculo no solo con la religión, sino con las visitas de los distintos papas a España. Así, contó que "el primer sitio donde los dos supimos que habíamos estado a la vez, pero sin conocernos, fue en la visita de Juan Pablo II y luego más adelante, ya siendo novios, fuimos a la JMJ con Benedicto XVI en Cuatro Vientos".

De esta manera, el voluntario comentó que esto siempre ha sido parte de su historia personal y juntos como pareja, con lo cual tiene un significado mucho más especial y profundo para ellos.

"Nosotros vamos a ir a la vigilia de jóvenes, aunque ya también jóvenes no somos, pero con la excusa de acompañar a nuestra hija y a nuestra parroquia e iremos también a la misa", recordó García.

Con esto, el voluntario habló sobre la importancia de esta histórica visita más allá de los eventos y el carácter masivo de la misma, García lo explicó como la venida de la cabeza de la Iglesia a España para "pastorearnos y a escuchar lo que nos tenga que decir".

"También yo creo que es importante para nosotros la unidad, de notarnos que lo que creemos es importante, que nos une y que también nos puede servir pues para salir al mundo y también dar lo bueno que hayamos encontrado, pues dárselo a los demás", expresó el voluntario.

Finalmente, agregó que le gustaría trasladar al Papa León XIV, como preocupación de los jóvenes madrileños, el formar una familia: "La dificultad también un poco de cómo formar una vida mezclando vivienda, no estar muy lejos del trabajo, la familia, la cercanía, en la ciudad no es fácil". No obstante, como Javier García, miles de españoles esperan con ansia la llegada del pontífice.