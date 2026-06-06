El negocio de los propietarios con balcones para ver al Papa León XIV: "400€ por persona, si son muchos te hago precio"

Las claves

Las claves Generado con IA Propietarios en Madrid y Barcelona alquilan balcones por hasta 400 euros por persona para ver al Papa León XIV. Algunos anuncios ofrecen extras como aperitivos, bebidas y televisores, y permiten reservar el espacio completo por 1.600 euros. También se alquilan plazas de garaje cercanas a los eventos en Madrid, con precios de 50 a 260 euros por día. La visita papal ha impulsado un auge de negocios temporales, aprovechando la alta demanda y las restricciones de tráfico.

El Papa León XIV comenzará su visita por España el próximo sábado 6 de junio y los españoles llevan la última semana preparándose para su llegada. No obstante, además de los miles de preparativos para recibir al pontífice, se ha desatado una interesante oleada de oportunismo económico en Madrid y Barcelona.

Ante la previsión de calles colapsadas y fuertes medidas de seguridad, el ingenio de los propietarios ha dado pie a una especulación sin precedentes: desde el alquiler de balcones estratégicos en la capital catalana por hasta 400 euros por persona y plazas de garaje en el centro de Madrid que rozan los 75 euros al día.

Este fenómeno vuelve a poner de manifiesto cómo los grandes eventos multitudinarios transforman el espacio urbano en un lucrativo negocio temporal para unos pocos.

"Es una buena oportunidad"

En la plataforma de compra y venta Wallapop, hay miles de anuncios de alquiler de balcones que llegan hasta los 400 euros por persona. Algunos directamente ponen 0 euros, con lo cual, son precios negociables.

El equipo de periodistas de laSexta llamó a uno de estos anuncios y la respuesta fue curiosa: "Yo lo estaba viendo en unos 350 euros o 400 euros por persona en función del número de gente, si me dices cuántos sois te hago precio", explicó el vendedor.

De esta manera, estos balcones están ubicados en zonas clave por las que se puede ver el recorrido del Papa León XIV en el papamóvil en Barcelona. Así, estos propietarios, poniendo un tope de 10 personas en el balcón, pueden hacerse con 4.000 euros en un día.

Hay ofertas que van un poco más allá y ofrecen aperitivos, bebidas y un televisor, agregando además que es posible reservar el espacio completo por "1.600 euros" .

Oferta de balcones en Barcelona para ver el papamóvil.

Otras ofertas dan la opción de reservar por grupos de a partir de tres personas por precios que van desde los 600 euros a los 1.000 euros.

Uno de los jóvenes entrevistados por laSexta que es propietario de uno de estos balcones ahora en alquiler, expresó que "esperaba que alguien me preguntara para alquilar mi balcón, es una buena oportunidad para hacer algo de dinero".

Un balcón en Barcelona por 500 euros para ver al Papa.

Ahora bien, Barcelona no es la única ciudad española en la que los propietarios buscan sacar provecho económico de la visita del Papa, en Madrid los propietarios de plazas de garaje en zonas cercanas a los eventos clave del pontífice en la capital han decidido ponerlas en alquiler.

Por ejemplo, hay ofertas a diez minutos andando del Santiago Bernabéu, cerca de Cibeles o del Movistar Arena. Los precios de las mismas varían considerablemente, pero pueden ir desde los 50 euros hasta los 260 euros.

Plazas de garaje de alquiler en Madrid.

Como el caso anterior, cada oferta tiene sus características, hay casos en los que se ofrece desayuno y es posible dejar el coche más de un día negociando el precio con el vendedor.

El motivo de esto es que en vista de que gran parte de la ciudad está condicionada por cortes de tráfico con motivo de la visita del Papa, muchos españoles ven imposible aparcar en cualquier sitio de la ciudad, con lo cual les ofertan estas posibilidades.

Lo cierto es que este fenómeno que se ha desarrollado en ambas ciudades deja ver una segunda cara de la visita del pontífice, más allá del aumento del turismo y el fuerte incremento de precios de hoteles, alojamientos y servicios particulares, se puede ver una cara más pícara de la situación viendo que es posible aprovechar este evento para llevarse dinero al bolsillo.