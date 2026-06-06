Mariana sacó un 14, la nota más alta de la Selectividad: "Empecé a estudiar dos semanas antes del examen, no me volví loca"

Mariana, la nota más alta de la PAU de Madrid Jesús Soler

Las claves

Las claves Generado con IA Mariana Sánchez logró la nota máxima de 14 en la Selectividad de Madrid, siendo una de las dos únicas alumnas en conseguirlo en 2025. Comenzó a estudiar específicamente para la prueba solo dos semanas antes, compaginando estudio, descanso y otras actividades. Mariana, que estudió Bachillerato de Artes Escénicas y es pianista, aspira a una carrera en Música Moderna. Destaca el papel de sus profesores y la importancia del interés y la motivación por encima de una preparación obsesiva.

Conseguir un 14 sobre 14 en la Selectividad parece una hazaña reservada para estudiantes que pasan meses encerrados entre apuntes y simulacros de examen.

Sin embargo, la experiencia de Mariana Sánchez demuestra que no siempre es así.

La joven madrileña fue una de las dos únicas alumnas que alcanzaron la máxima calificación en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad de Madrid en 2025, y asegura que afrontó el reto con serenidad y sin obsesionarse.

La noticia de su resultado llegó de forma inesperada. Cuando recibió la llamada para comunicarle su nota, todavía desconocía el resultado exacto.

"Contesté y me dijeron: enhorabuena, tienes una 'notaza', pero yo no sé cuál es todavía", recordó entonces. Poco después descubrió que había obtenido la puntuación perfecta.

Lo más llamativo es que Mariana ni siquiera necesitaba una nota tan elevada para acceder a los estudios que había elegido. Con un cinco le bastaba para entrar en la carrera que deseaba cursar.

Aun así, terminó convirtiéndose en una de las mejores estudiantes de toda la región.

Alumna del IES Carlos Bousoño de Majadahonda, cursó el Bachillerato de Artes Escénicas, una etapa en la que descubrió un gran interés por el teatro. Sin embargo, su verdadera pasión sigue siendo la música.

Pianista desde hace años, su objetivo es estudiar un Grado en Interpretación de Música Moderna y desarrollar una carrera vinculada al ámbito artístico. Su éxito académico contrasta con algunos tópicos sobre la preparación de la Selectividad.

Mariana reconoce que comenzó a estudiar de forma específica apenas dos semanas antes de los exámenes. Durante esos días mantuvo una rutina sencilla que combinaba responsabilidad y descanso.

"Me despertaba, iba a clases de conducir y después me ponía a estudiar. Comía y descansaba un rato para luego volver a estudiar", explicó.

Las tardes transcurrían entre apuntes hasta que consideraba que había llegado al límite de concentración. "Sí que he estudiado, bastante, pero no me he vuelto loca", resumió.

Para ella, la clave del resultado no reside en ninguna fórmula mágica. "Yo creo que no hay clave para nada, lo importante es el interés", afirmó.

Ese interés fue precisamente el motor que la impulsó durante todo el curso. "Me ha interesado casi todo lo que he estudiado este año", aseguró.

Mariana también quiso destacar el papel decisivo de sus profesores. Considera que la motivación que transmiten en el aula es fundamental para despertar la curiosidad de los estudiantes.

"Una pieza importante son tus profesores y la enseñanza que te pueden dar. Sin sus clases, yo no me hubiera puesto a estudiar 10 temas de Historia o 15", señaló.

Paradójicamente, el examen que más dudas le generó fue uno de los relacionados con su especialidad. La joven salió preocupada de la prueba de Literatura Dramática debido a un comentario de texto inesperado.

"Era de Sarah Kane y todos contábamos con Shakespeare o Lope de Vega", explicó. Aun así, las sensaciones negativas no se reflejaron en la nota final.

Más allá de los resultados, Mariana también tuvo un recuerdo para quienes no lograron alcanzar la calificación necesaria para acceder a la carrera deseada.

"Si pudiera le daría puntos a toda esa gente y amigas que no pueden entrar en su carrera porque no ha tenido la nota suficiente", confesó.

Su historia deja una reflexión que va más allá de la Selectividad. En un mundo tan competitivo como el artístico, Mariana está convencida de que el talento por sí solo no basta.

Para ella, el trabajo, la pasión y la creatividad tienen un valor incluso mayor. Una filosofía que, a la vista de sus resultados, parece haberle dado excelentes frutos.