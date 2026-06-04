Mario suspendió la PAU en 2025 y ahora factura 30.000€ al mes: "Acabé bachillerato por no disgustar a mi madre"

Las claves

Las claves Generado con IA Mario Vincere, granadino de 18 años, suspendió la PAU en 2025 pero actualmente factura más de 30.000 euros al mes con su negocio online. Decidió terminar Bachillerato por respeto a su madre, aunque ya no estaba motivado por el camino académico tradicional. Mario se formó de manera autodidacta en comercio electrónico y dropshipping, y ahora trabaja en la creación de su propia marca de gafas. Defiende que existen alternativas viables al modelo universitario clásico y que la digitalización ofrece nuevas oportunidades para los jóvenes.

Miles de estudiantes españoles se han levantado esta semana más nerviosos de lo habitual. Sienten que, en sólo tres días, se juegan su futuro profesional. Una etapa vital concluye, la niñez va a dar paso a una adolescencia más adulta y muchos sienten una presión muy grande, quizá irreal.

La PAU, la antigua selectividad, termina hoy y va a determinar qué carrera universitaria podrá estudiar la generación del 2008. Sin embargo, siempre hay casos de jóvenes que cogen otro camino. Que aceptan que lo suyo no es el sistema tradicional y apuestan por enfocarse en objetivos más prácticos y concretos, lejos de la teoría.

Mario Vincere, tiene 18 años, es granadino y el año pasado se presentó a la PAU. Suspendió. Pero a él no le afectó. Tenía otros planes que empezó a idear durante la recta final de Bachillerato y que ha empezado a ejecutar durante este año con resultados impresionantes: ya factura más de 30.000 euros al mes en su negocio de comercio electrónico.

"Mi madre siempre ha valorado mucho mis estudios"

"Cuando vi la nota de Selectividad no me afectó especialmente, porque para entonces yo ya había empezado a emprender meses antes, durante segundo de Bachillerato. Empecé junto a mi hermano en varios proyectos online y, poco a poco, fui descubriendo un mundo que me interesaba mucho más que el camino académico tradicional", cuenta el joven a EL ESPAÑOL.

De hecho, estuvo a punto de dejar los estudios, pero finalmente decidió acabar esta etapa y cumplir el expediente de la selectividad para no defraudar a su familia. "Decidí acabar por mi madre, ya que siempre ha valorado mucho mis estudios y sabía que para ella era importante que cerrara esa etapa. Aunque no era un gran estudiante, no quería darle ese disgusto".

En junio de 2025, ya de vacaciones y con el trámite de la PAU finiquitado, se marchó a Tailandia. No para descubrir las playas paradisíacas o para profundizar en la cultura asiática, sino para sentar las bases de su proyecto de e-commerce.

"Sentía que necesitaba alejarme de mi contexto habitual para enfocarme mejor. En ese momento mi objetivo era claro: dedicar ese tiempo a crecer, aprender y trabajar en mis proyectos personales", enfatiza el emprendedor.

Objetivo: crear una marca de gafas

¿Y cómo ha conseguido una rentabilidad tan grande en tan poco tiempo? Nos explica que durante meses se formó de forma autodidacta en el mundo del comercio electrónico y la inteligencia artificial, en concreto en el modelo de dropshipping. Un sistema en el que se venden productos en línea, sin disponer de un comercio físico, a través de proveedores.

Pero su gran proyecto, aún en fase de preparación, es la creación de su propia marca de gafas. "Con el tiempo he ido adquiriendo experiencia creando tiendas y gestionando proyectos propios. Crear una marca de gafas es algo que siempre me ha motivado y que ahora estoy pudiendo construir con más experiencia y conocimiento", apunta Mario con ambición.

Este chico granadino, de la generación de 2007, ejemplifica que hay vida más allá de ir a la universidad, graduarte y empezar a trabajar. La digitalización de la economía permite abrirse hueco en un mercado dominado por la inteligencia artificial. Entender el ecosistema digital es, en algunas ocasiones, más importante que cuatro años de carrera.

"Muchas veces los jóvenes sienten que el único camino válido es el universitario tradicional, cuando en realidad existen muchas formas de desarrollar una carrera profesional y construir un futuro fuera de ese esquema", recalca.

Sin embargo, Mario no desacredita el modelo clásico de estudios ni la universidad, pero sí opina que hay demasiada presión con respecto a la selectividad. Señala que es fundamental formarse en las facultades españolas si quieres ser médico, ingeniero o científico, pero considera "que en algunos ámbitos debería evolucionar hacia una formación más conectada con la realidad profesional actual".

Con su entrevista con esta cabecera, reitera, no busca desincentivar a los jóvenes para que dejen de estudiar, simplemente quiere recordar que existen más caminos posibles para prosperar. El mundo no se acaba con la PAU, en realidad sólo empieza.