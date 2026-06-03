Jorge y Laura se conocieron en la visita de Benedicto XVI y verán casados a León XIV: "Lo viviremos con nuestros hijos"

Imagen de los preparativos para la visita del Papa. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Jorge y Laura se conocieron como voluntarios durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid, presidida por Benedicto XVI. Su relación evolucionó desde la amistad hasta el matrimonio, incluyendo una pedida de mano en el Vaticano y la asistencia conjunta a la JMJ de Río de Janeiro. Quince años después, asistirán con sus hijos a los actos de la visita del Papa León XIV a Madrid, reviviendo una experiencia clave en su historia familiar. Para la pareja, la fe y los encuentros con el Papa han marcado etapas fundamentales de su vida y ahora quieren compartirlo con sus hijos.

Hay acontecimientos que marcan una generación y otros que terminan marcando una vida entera. Para Jorge y Laura, la visita de un Papa a Madrid ha sido ambas cosas.

Su historia comenzó en 2011, durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) presidida por Benedicto XVI, y quince años después volverán a participar en un gran encuentro con el Pontífice, esta vez junto a sus hijos y con León XIV como protagonista.

La pareja recuerda perfectamente aquel verano en el que tenían 17 y 19 años.

Ambos acudieron como voluntarios con su parroquia a la JMJ celebrada en Madrid, un evento que reunió a cientos de miles de jóvenes de todo el mundo y que quedó grabado en la memoria colectiva por la intensa tormenta que sorprendió a Benedicto XVI y a los asistentes en el aeródromo de Cuatros Vientos.

Sin embargo, para Jorge aquel viaje significó mucho más que un encuentro multitudinario. Era una etapa de búsqueda personal en la que se planteaba seriamente cuál era su vocación.

"Le pregunté al Señor qué quería de mí, con la ilusión de descubrir definitivamente la vocación sacerdotal o conocer a mi esposa", recuerda a la Archidiócesis de Madrid. La respuesta llegó antes de lo que imaginaba. "Y ahí conocí a Laura".

Lo que comenzó como una amistad nacida al calor de la experiencia compartida en la Iglesia terminó convirtiéndose en una relación sólida.

Jorge y Laura se conocieron como voluntarios en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011.



Quince años después de aquel encuentro con el Papa Benedicto XVI, comparten su testimonio sobre cómo aquella experiencia marcó el inicio de su matrimonio y de su familia, y cómo se… pic.twitter.com/s8uW8iD9dV — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) June 1, 2026

Estuvieron cinco años y medio de noviazgo y continuaron compartiendo algunos de los momentos más importantes de su camino de fe.

Entre ellos, la oportunidad de asistir juntos a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, ya bajo el pontificado de Francisco.

La historia dio un paso más años después. Jorge organizó un viaje sorpresa a Roma para Laura y eligió uno de los lugares más simbólicos para formular la gran pregunta.

"Me llevó de sorpresa a Roma y me pidió matrimonio en el Vaticano, en el centro de la Iglesia, a lo grande", recuerda ella.

Por eso, cuando hablan de Benedicto XVI lo hacen con un cariño especial. "Ha sido el Papa de nuestra vida", aseguran. No solo porque fue el Pontífice bajo cuyo pontificado se conocieron, sino porque asocian aquellos años a decisiones que marcaron para siempre su futuro.

También destacan el papel de la fe en su día a día y agradecen las bendiciones que, según explican, encuentran en las cosas sencillas y cotidianas.

Ahora, la historia suma un nuevo capítulo con la visita apostólica que León XIV realizará a Madrid entre el 6 y el 9 de junio de 2026.

La capital se prepara para recibir al Papa con una agenda repleta de actos multitudinarios, desde la vigilia juvenil de la Plaza de Lima hasta la gran misa de Corpus Christi en Cibeles o el encuentro diocesano previsto en el Santiago Bernabéu.

Para Jorge y Laura, sin embargo, el significado del viaje trasciende la dimensión institucional. Lo que más ilusión les hace es vivir una experiencia similar a la de 2011 desde una realidad completamente distinta.

Donde antes había dos jóvenes solteros buscando su lugar en el mundo, ahora hay una familia. "Lo viviremos con nuestros hijos. Es muy bonito vivirlo acompañados", explican.

La diferencia es evidente: esta vez acudirán con sus hijos, compartiendo con ellos una experiencia que forma parte de su propia historia.