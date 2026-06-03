España necesita albañiles: ya son más mujeres que hombres las que llegan a trabajar a la construcción

Las claves

Las claves Generado con IA España necesita 700.000 obreros de la construcción, según la CNC, una oportunidad laboral que están aprovechando mujeres e inmigrantes. El empleo en la construcción ha crecido un 4,5% respecto a 2024, superando a otros sectores como industria, servicios y agricultura. El número de mujeres empleadas en la construcción creció un 15,3% en 2025, frente al 3,5% de aumento entre los hombres. El 25,3% de los trabajadores del sector son extranjeros, principalmente de Marruecos, Rumanía, Colombia, Perú y Ecuador.

España necesita 700.000 obreros de la construcción según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Una puerta abierta al empleo que están aprovechando mujeres e inmigrantes.

Así se desprende del informe Radiografía del empleo en el sector de la construcción 2025 elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción de la Fundación Laboral de la Construcción.

En el mismo se destaca que la ocupación en el sector de la construcción alcanza la cifra de 1.530.002 personas trabajadoras. Dicho de otra manera, el 6,9% del total de ocupados a nivel nacional.

Más mujeres

Otro dato a destacar en el informe es que la construcción es el sector que más ha crecido, un 4,5% sobre 2024. Por lo tanto, está por encima de la Industria (4,1%), Servicios (2,2%) y Agricultura (1,5%).

¿Y por qué están aprovechando mujeres e inmigrantes esta ‘puerta abierta’ al mercado laboral? Volvamos a los datos del estudio.

Cierto es que, en la actualidad, nueve de cada diez ocupados son hombres (90,1%). Sin embargo, y en 2025, el número de mujeres ha crecido un 15,3% respecto a 2024. En el caso de los hombres, ese porcentaje se ha quedado en un escueto 3,5%.

Pongamos el foco ahora en las personas ocupadas extranjeras. Hablamos de 386.507. Dicho de otra manera, representan el 25,3% del total. En su caso, el crecimiento ha sido del 10% respecto a 2024.

Haciendo todavía más hincapié en los trabajadores inmigrantes, un 76,4% (tres de cada cuatro) proceden de países no pertenecientes a la Unión Europea.

Del conjunto de ocupados extranjeros, el 38,3% proviene de países sudamericanos, seguidos del 30,7% provenientes del continente europeo.

Sin embargo, Marruecos (16,9% del total) y Rumanía (15,3%) son los principales países de origen. Por tanto, aglutinan a más del 30% de la población extranjera del sector. Les siguen Colombia (13,4%), Perú (4,9%) y Ecuador (4,7%).

Otro dato relevante es que el porcentaje de extranjeros que trabajan en el sector es superior a lo observado en el conjunto de la economía, donde suponen el 15,7%.

Volviendo a las mujeres, el puesto que más ocupación concentra es el de conductor de camión. Mientras que los extranjeros, el puesto donde hay mayor número es el de peón (55%).

Mientras que los extranjeros provenientes de la Unión Europea ocupan principalmente el puesto de fontaneros e instaladores de tuberías (49,1%).