Bruselas endurece las normas: multa de 200 millones de euros a Temu por la oferta de productos ilegales

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea ha multado a Temu con 200 millones de euros por violar la Ley de Servicios Digitales al ofrecer productos ilegales y peligrosos en su plataforma. Las autoridades europeas consideran insuficientes los informes de evaluación de riesgos presentados por Temu para garantizar la seguridad de los consumidores. La sanción impuesta es la más alta hasta la fecha por incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales y obliga a Temu a corregir sus fallos antes del 28 de agosto de 2026. Entre los productos problemáticos se encuentran cargadores inseguros y juguetes para bebés con riesgos químicos y de asfixia, según la Comisión Europea.

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 200 millones de euros a la plataforma de comercio electrónico Temu el pasado jueves 28 de mayo, por violar la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La sanción responde a la falta de diligencia de la compañía al identificar y mitigar los riesgos asociados a la venta de productos ilegales y potencialmente peligrosos en su web.

Por su parte, la plataforma de comercio china presentó unos informes de evaluación tan genéricos que las autoridades de Bruselas los consideraron insuficientes para garantizar la seguridad de los consumidores europeos.

¿Qué ocurrió con Temu?

La multa de 200 millones de euros a Temu es la sanción más alta impuesta por la Comisión Europea a una tecnológica por incumplir la Ley de Servicios Digitales. Antes de esta, la más alta fue la sanción de 120 millones de euros impuesta a la red social X por falta de transparencia.

Lo cierto es que según la Comisión Europea, la plataforma es responsable de no "identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos" que tiene la plataforma para los consumidores europeos.

A esto se suma que el Ejecutivo comunitario consideró que el informe que la normativa obliga a hacer a las grandes plataformas de evaluación de riesgos no fue hecho correctamente por la compañía.

De esta manera, Temu tiene tres meses para pagar la multa aunque puede recurrirla ante la justicia europea. Además, la Comisión le ha obligado a presentar un nuevo plan corrigiendo los errores poniendo como fecha límite el 28 de agosto de 2026.

El problema con el informe anterior es que la Comisión Europea considera que se elaboró considerando los riesgos del comercio europeo en su conjunto, sin tener en cuenta algunas particularidades de la empresa.

Así, Europa reclamó que no se hayan tenido en cuenta, por ejemplo, el diseño de los algoritmos con los que recomienda bienes a los consumidores que podría "amplificar la difusión de productos ilegales", añadiendo que la compañía china "subestimó gravemente la frecuencia con la que los consumidores de la UE pueden encontrar artículos ilegales".

Uno de los ejemplos proporcionados por la Comisión fue que un porcentaje "muy elevado" de los cargadores ofertados a los clientes "no superó las pruebas básicas de seguridad" por riesgos de quemaduras.

También, un "alto porcentaje" de juguetes para bebés mostraba riesgo para la seguridad por contener "sustancias químicas" que no superan los límites legales" o que "suponían un riesgo de asfixia debido a sus piezas desmontables".

¿Una multa desproporcionada?

Bruselas también tiene abiertas otras dos investigaciones contra Temu. Una por sus sistemas de recomendación de contenidos y otra por el acceso que da a investigadores externos para que analicen sus algoritmos.

Teniendo esto en cuenta, fuentes comunitarias subrayaron a EFE que consideran que la multa impuesta, que está muy por debajo del 6% de la facturación anual, es una cantidad proporcional.

Por su parte, Temu señaló que la multa es desproporcionada y no está de acuerdo, según informó EFE; añadiendo que se evaluarán todas las opciones posibles que tienen a su disposición para hacer frente a esta situación.