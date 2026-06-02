Iván Barrasa, empresario de 22 años: "A los 13 ya programaba y a los 17 fundé una empresa con 500.000 usuarios"

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Barrasa, empresario de 22 años, comenzó a programar solo a los 13 y fundó su primera empresa, Nexbi, con 500.000 usuarios a los 17. Fue expulsado de tres colegios y enfrentó críticas sobre su futuro, pero esa sensación de no encajar lo impulsó a crear sus propios proyectos. Actualmente es cofundador de roompass, una plataforma que conecta a usuarios con expertos a través de notas de voz y videollamadas. Barrasa destaca que hay múltiples caminos para desarrollar talento y que el sistema educativo no se adapta a todos los perfiles.

A Iván Barrasa le dijeron que acabaría mendigando dinero. Sin embargo, la realidad dista mucho de aquella predicción.

Cuando tenía 13 años, empezó a programar por su cuenta. No había mentores, academias ni una hoja de ruta definida. Tampoco imaginaba que, menos de una década después, estaría desarrollando una plataforma tecnológica junto a uno de los emprendedores con mayor presencia en redes sociales de España.

Lo que sí sabía entonces era que el sistema educativo no parecía diseñado para alguien como él.

Iván Barrasa. Cedida.

Fue expulsado de tres centros escolares y durante años convivió con la sensación de no encajar. Recuerda especialmente las palabras de un profesor que le aseguró que acabaría mendigando dinero.

"Al principio te crees lo que te dicen, piensas que el problema eres tú", explica. Con el tiempo, sin embargo, aquella percepción cambió: "empiezas a ver que muchas de esas críticas no vienen de entenderte, sino de intentar encajarte en algo que no eres".

Lejos de convertirse en un obstáculo, esa sensación de desajuste terminó empujándole hacia otro camino. Mientras muchos de sus compañeros seguían el recorrido académico tradicional, Barrasa dedicaba horas a construir proyectos propios frente al ordenador.

Lo hacía, asegura, por una mezcla de curiosidad y libertad. "Programar te da un feedback inmediato: haces algo y funciona o no funciona. Eso engancha mucho más que cualquier sistema tradicional".

"No era una decisión estratégica. Simplemente estaba aburrido y encontré algo que me estimulaba" Iván Barrasa, joven empresario

Aquella inquietud le llevó a lanzar distintos proyectos desde muy joven. El más relevante fue Nexbi, una plataforma vinculada al sector del gaming que superó los 500.000 usuarios cuando él apenas tenía 17 años.

Más que el crecimiento, lo que recuerda de aquella etapa es la responsabilidad que llegó después. "Lo complicado no fue alcanzar esa cifra, sino gestionarlo mentalmente con esa edad. Entender que lo que estás construyendo tiene impacto real", reconoce.

La experiencia le sirvió para confirmar una idea que todavía mantiene: no es necesario esperar a tener una larga trayectoria profesional para crear productos capaces de llegar a miles de personas.

Esa filosofía acabaría desembocando años después en roompass, la startup que ha cofundado junto a Jorge Branger. El proyecto surgió de una observación sencilla: gran parte del conocimiento más valioso sigue siendo difícil de encontrar porque reside en personas concretas y acceder a ellas suele implicar intermediarios, barreras económicas o una gran inversión de tiempo.

Iván Barrasa. Cedida.

"Lo simplificamos al máximo. Tú haces una pregunta y el experto te responde", resume Barrasa.

Tal y como explica, la plataforma conecta a usuarios con emprendedores, inversores, creadores y especialistas a través de notas de voz, videollamadas y otras experiencias personalizadas.

Aunque evita compartir determinadas métricas de negocio, asegura que la compañía atraviesa una etapa de crecimiento acelerado. Sin embargo, insiste en que las cifras no son el indicador más importante.

"Lo relevante es la calidad de lo que ocurre dentro de la plataforma. Cada vez hay más expertos relevantes entrando y más interacciones que antes eran imposibles", añade.

"El mayor reto es tomar decisiones importantes sin tener la experiencia que te gustaría tener" Iván Barrasa, joven empresario

La velocidad con la que ha evolucionado su carrera no oculta, sin embargo, las dificultades de emprender siendo tan joven.

A su juicio, el principal reto ha sido acostumbrarse a tomar decisiones importantes sin disponer siempre de toda la información. "Hay muchas situaciones donde simplemente no sabes cuál es la decisión correcta", manifiesta.

Asimismo, cuando se le pregunta por su reciente inclusión en la lista Forbes 30 Under 30 Europe 2026, que le ha situado entre los jóvenes emprendedores más destacados, Barrasa evita interpretarlos como una revancha personal.

Tampoco cree que su historia sea la demostración de que el sistema educativo esté equivocado. Su lectura es más sencilla: existen diferentes formas de desarrollar talento y no todas pasan por el mismo recorrido. "Hay más de un camino válido", sostiene.

Por eso, si pudiera hablar con aquel adolescente de 13 años que se sentía fuera de lugar en el colegio, no le recomendaría esforzarse por encajar.

Le diría algo mucho más simple: encontrar aquello que le obsesiona de verdad y empezar a construir a partir de ahí. "No tiene que ser perfecto ni grande al principio. Solo tiene que ser suyo", concluye.