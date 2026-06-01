Ya es oficial: alimentar bien a los hijos en el día a día preocupa más a los padres que elegir colegio, el sueño o la limpieza

Las claves

Las claves Generado con IA Alimentar bien a los hijos es la principal preocupación diaria de los padres, por encima de elegir colegio, rutinas de sueño o limpieza. El 80% de las familias afirma que el precio de los alimentos condiciona sus compras y obliga a una mayor planificación. Solo el 12,5% de los padres siente tener información suficiente sobre cómo alimentar bien a sus hijos, lo que incrementa la sensación de culpa y presión. El 68% de los padres reconoce sentirse culpable por no hacerlo lo suficientemente bien y el 83% percibe más presión que generaciones anteriores.

Decidir qué comen los niños se ha convertido en una preocupación diaria que va mucho más allá de hacer la compra o preparar la comida.

Cada vez más familias sienten que alimentar bien implica tiempo, organización y mucha atención a lo que se compra y se cocina.

Y es que entre el trabajo, las prisas y los precios del supermercado, esta tarea cotidiana se ha transformado en una fuente constante de dudas y presión.

A esto se suma la sensación de querer hacerlo siempre lo mejor posible, lo que aumenta aún más la carga mental de los padres.

Según un estudio impulsado por Danone con motivo del Día Mundial de la Nutrición, la alimentación infantil genera más presión mental y emocional que otros aspectos habituales de la crianza.

Los resultados muestran que la alimentación de los hijos se ha convertido en la principal preocupación dentro del hogar. De hecho, 7 de cada 10 padres afirman que les genera más carga mental que la gestión del colegio (47,5%), la limpieza del hogar e higiene (55,3%) o las rutinas de sueño (48,7%).

Además, el 80% reconoce que el precio de los alimentos condiciona sus decisiones en el supermercado, lo que obliga a planificar mucho más cada compra.

A esto se suma que solo el 12,5% de los padres siente que tiene información suficiente y clara para alimentar bien a sus hijos.

Además, también destaca que el 83% percibe más presión que generaciones anteriores y el 70% afirma hacer malabarismos para compaginar trabajo y familia sin renunciar a una buena alimentación.

No obstante, más allá de la organización diaria, el estudio refleja un fuerte impacto emocional. Y es que seis de cada diez padres aseguran que la alimentación supone una exigencia alta o muy alta, y muchos reconocen vivir con sensación de culpa o de no estar haciéndolo lo suficientemente bien.

De hecho, el 68% admite sentirse así con frecuencia, mientras que solo el 18% siente que su esfuerzo es realmente reconocido.

Esta combinación de presión, falta de tiempo e incertidumbre genera lo que se conoce como “carga alimentaria”, un peso invisible que afecta especialmente a la salud emocional de las familias.

Organizaciones como el Club de Malasmadres destacan la necesidad de dar visibilidad a esta realidad y reducir la presión que sienten muchas madres y padres.

El objetivo es que la alimentación deje de ser una fuente de estrés constante y se convierta en una parte más sencilla y acompañada de la vida familiar.