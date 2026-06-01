Juan Carlos Soriano, albañil: "En obra se está pagando muy mal, unos 1.200 euros a un oficial de primera"

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta una grave escasez de mano de obra, con 700.000 trabajadores necesarios para reemplazar a los próximos jubilados. Solo el 10% de los empleados en construcción tiene menos de 30 años, debido a la falta de atractivo, la precariedad y las malas condiciones laborales. La formación para oficios de la construcción ha caído un 45% en los últimos 15 años y la mitad de los matriculados abandona los estudios. Los salarios bajos, jornadas laborales extensas y altos índices de siniestralidad dificultan atraer jóvenes al sector, según el albañil Juan Carlos Soriano.

Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, la construcción atraía a los jóvenes. Incluso muchos dejaron los estudios para conseguir unos buenos sueldos. Ahora, el dato es diferente. En España faltan 700.000 trabajadores para poder reemplazar a los albañiles que se van a jubilar durante los próximos años según un estudio de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

En concreto, en la actualidad, alrededor del 10% de las plantillas tienen una edad inferior a los 30 años. Entre otras razones, porque los jóvenes ya no lo consideran un trabajo atractivo, sino más bien duro y con malas condiciones laborales.

“En estos momentos no existe reemplazo en la construcción. Es un sector muy precario, expuesto constantemente a los fenómenos meteorológicos adversos”, afirmó Juan Carlos Soriano, albañil, en el programa La Roca de laSexta.

Falta formación

Junto a la precariedad expuesta por Soriano, hay otros factores que están frenando la incorporación de jóvenes a las plantillas del sector. Una de ellas es la caída en la formación para este tipo de puestos.

Así, en los últimos 15 años, ha menguado un 45% el número de personas matriculadas. Un mal dato al que añadir otro: del total de quienes se matriculan, la mitad acaban abandonando los estudios.

Otro dato a tener en cuenta son los salarios. “Se está pagando muy mal”, reconoció Juan Carlos Soriano. Y puso como ejemplo el sueldo de un oficial de primera: “En obra, se está pagando unos 1.200 euros”.

Una situación que se ve aumentada por el hecho de tener que trabajar “sábados, domingos y festivos”.

Precariedad, malos salarios... Factores a los que unir un tercero. “Tenemos el índice de siniestralidad y mortalidad más alto de todos los sectores”, remarcó el albañil.

¿Cómo se puede impulsar de nuevo el interés de los jóvenes por este sector? Desde el punto de vista de Soriano, habría que “incentivar a los jóvenes con un salario digno con el que se pueda vivir y una jubilación anticipada sin penalización a los 60 años. Así creo que sí se podría reavivar”.

Sea como fuera, ahora es más que nunca necesario que los jóvenes se interesen por la construcción. Entre otras razones, también, porque entre el 20% y el 25% de las plantillas tienen más de 55 años. Es decir, al borde de la jubilación.