Ya es oficial: la Unión Europea aprueba la subvención de 3.100M€ para la producción de electricidad en España

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea ha aprobado una subvención de 3.100 millones de euros para impulsar la generación eléctrica eficiente en España durante la próxima década. El programa está destinado a operadores de plantas de cogeneración de calor y electricidad nuevas o modernizadas, que utilicen tecnologías eficientes y combustibles como gas natural, biogás y biomasa. Los proyectos que utilicen gas natural deberán integrar sistemas para sustituir al menos un 10% del combustible por hidrógeno renovable, fomentando así la transición energética sostenible. La medida busca mejorar la eficiencia energética, apoyar la transición ecológica y asegurar que España cumpla con los objetivos climáticos marcados por la Unión Europea para 2030 y 2050.

España ha obtenido la aprobación de la Comisión Europea para poner en marcha un amplio programa de ayudas públicas orientado a impulsar la generación eléctrica a través de centrales de producción combinada de calor y electricidad (PCCE) de alta eficiencia.

La iniciativa contará con una dotación de 3.100 millones de euros y se extenderá durante una década, con la finalidad de reforzar la eficiencia energética, avanzar en la transición ecológica y cumplir con los objetivos marcados por el Pacto Verde Europeo.

El programa está enfocado en operadores de plantas de PCCE nuevas o modernizadas en territorio español que empleen tecnologías eficientes y distintos tipos de combustibles, entre ellos gas natural, biogás, biomasa sólida y biolíquidos.

Los proyectos que empleen gas natural deberán integrar sistemas que permitan sustituir al menos un 10% del combustible por hidrógeno renovable, con el fin de reducir la dependencia de los hidrocarburos fósiles y fomentar una transición energética sostenible.

La ayuda se estructura en dos componentes. Por un lado, una compensación por inversiones, que se asignará mediante subastas competitivas.

Por otro, una compensación por operaciones, que se actualizará trimestralmente siguiendo variables del mercado como los precios de la electricidad, del combustible o del CO2.

Según la Comisión Europea, el régimen tiene un claro efecto incentivador, ya que los beneficiarios difícilmente invertirían en cogeneración de alta eficiencia sin este respaldo público.

Ayudas para la eficiencia energética

Además, la ayuda se limita al mínimo necesario y se ajusta a principios de transparencia y competencia, minimizando posibles distorsiones en el mercado único.

La aprobación de estas ayudas se enmarca en un contexto legislativo europeo más amplio.

Las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022 establecen los criterios para apoyar proyectos que contribuyen a la eficiencia energética y a la descarbonización, asegurando que las subvenciones sean compatibles con la normativa de la UE.

A su vez, la Directiva de eficiencia energética revisada de 2023 y la legislación sobre clima vigente fijan metas vinculantes para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, con objetivos intermedios para 2030 y neutralidad climática en 2050.

La medida forma parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y del Pacto por una Industria Limpia, y se espera que facilite la modernización del sector eléctrico, fomente la innovación tecnológica y aumente la producción de electricidad de forma eficiente, sostenible y económicamente competitiva.

La Comisión ha constatado que los efectos positivos sobre la eficiencia energética y la transición ecológica superan cualquier posible impacto negativo sobre la competencia.

En definitiva, España combina con esta iniciativa incentivos financieros, objetivos de sostenibilidad y alineación con la normativa europea para promover la cogeneración de alta eficiencia como herramienta clave en la transición energética.

Este programa de 3.100 millones de euros no solo busca asegurar la competitividad del sector eléctrico, sino también contribuir a los ambiciosos compromisos climáticos de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo un desarrollo industrial sostenible y responsable.