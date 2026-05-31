Martín, albañil en España: "Trabajando en la construcción gano unos 60 € al día y me alcanza para vivir"

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta falta de relevo generacional y escasez de mano de obra cualificada, especialmente entre los jóvenes. Muchos inmigrantes, como Martín, un colombiano afincado en Camarena, encuentran en la construcción una oportunidad laboral y ganan alrededor de 60 euros al día. La presencia de trabajadores extranjeros en la construcción ha crecido hasta representar un 26% del sector, ayudando a cubrir vacantes y aportando diversidad cultural. A pesar de su importancia, los inmigrantes suelen desempeñar tareas exigentes en condiciones más precarias que la media del sector.

El sector de la construcción atraviesa una etapa compleja en España, marcada por las dificultades para levantar nuevas viviendas, el encarecimiento del mercado inmobiliario y la falta de relevo generacional.

En este contexto, muchas vacantes están siendo cubiertas por inmigrantes que encuentran en la construcción una oportunidad laboral para progresar y establecerse en el país.

Es el caso de Martín, un trabajador colombiano afincado en Camarena (Toledo), que se desplaza a Madrid para trabajar en la obra y compartió su experiencia en YouTube, a través del canal La Blue Kombi.

Inmigrantes albañiles

El sector de la construcción en España ha sido históricamente uno de los motores del empleo y del crecimiento económico.

Tras la crisis del 2008 y el posterior desplome del mercado inmobiliario, el sector atravesó una larga etapa de ajuste. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado una recuperación sostenida impulsada por la rehabilitación urbana, la obra pública y la demanda de vivienda.

A pesar de su importancia estratégica, las empresas constructoras enfrentan un problema estructural: la falta de mano de obra cualificada y la escasa incorporación de jóvenes al oficio, lo que ha dejado vacantes en numerosos oficios tradicionales.

En este contexto, la población inmigrante ha asumido un papel decisivo. Miles de trabajadores procedentes de América Latina, África y Europa del Este han encontrado en la construcción una vía de acceso al mercado laboral español.

Un caso así es el de Martín, un inmigrante colombiano que llegó a residir en Camarena, un pueblo de Castilla-La Mancha, junto a su familia mientras trabaja en Madrid.

"Ahora mismo estoy trabajando en una obra", afirmaba Martín. "Un amigo me ayudó a entrar y estamos dándole".

"El tema del trabajo aquí es relativo, puede haber como que no. Vamos dándole. Aquí nos pagan por día, gano unos 60 euros diarios en la construcción. Me alcanza", aseguraba el trabajador de origen colombiano.

De hecho, mostraba lo contento que está viviendo en un pueblo: "La vida aquí es muy tranquila. En Madrid hay mucho más movimiento. Es más tranquila la vida. La gente es muy amable y sociable. Para mis niñas es mucho más tranquilo, pueden salir a caminar a la plaza".

Su incorporación ha permitido cubrir puestos que muchos nacionales han abandonado o para los que ya no hay relevo generacional, como albañiles, encofradores, peones o yeseros.

Se estima que en 2025, aproximadamente el 26% de los trabajadores de la construcción son de nacionalidad extranjera, suponiendo un incremento frente al 16% de lo que se registraba hace seis años.

La presencia de inmigrantes no solo ha contribuido a mantener el ritmo de producción del sector, sino que también ha aportado diversidad cultural y nuevas dinámicas laborales en los equipos de obra.

Aun así, la integración de los trabajadores inmigrantes en la construcción no está exenta de retos. Muchos desempeñan tareas duras en condiciones exigentes y, en ocasiones, con mayor precariedad laboral que la media del sector

En definitiva, los inmigrantes han pasado de ser una solución coyuntural a convertirse en un componente estructural imprescindible para el futuro de la construcción en España.