Javier, autónomo con 10.000 euros de nómina: "Me quitan 4.100 euros todos los meses, y me quedarán 930 de pensión"

Las claves

Las claves Generado con IA Javier Sanz, conocido como 'JaviZone', denuncia la alta presión fiscal que sufre como autónomo en España pese a tener una nómina de 10.000 euros mensuales. Tras pagar IRPF y la cuota de autónomos, afirma que le retiran 4.100 euros al mes y le quedan 5.900 euros limpios. Sanz critica que, pese a llevar 37 años cotizando, su futura pensión será de solo 930 euros mensuales, similar a la de quienes no han cotizado. Advierte que el sistema actual desincentiva el emprendimiento y no reconoce el esfuerzo de los autónomos que generan empleo y riqueza.

Javier Sanz, más conocido en redes como 'JaviZone', ha provocado numerosas reacciones tras relatar cómo vive su situación como autónomo en España.

El creador de ADSLZone y BolsaZone afirma que, pese a ingresar 10.000 euros mensuales, la presión fiscal y el actual modelo de cotización están haciendo que emprender resulte cada vez menos atractivo.

"Si estás pensando en emprender, abrir tu negocio, ser autónomo o hacer una empresa, piénsatelo dos veces y mi consejo es que te vayas", comienza su reflexión, advirtiendo de lo que considera un sistema injusto.

Una política fiscal injusta

Sanz explica con detalle lo que significa tener una nómina elevada siendo autónomo: "Tengo una nómina de 10.000 euros al mes... Se me van 3.700 euros vía IRPF y eso que tengo deducciones por estar en Madrid y por tener tres hijos".

"Aparte de los 3.700 euros, tengo que pagar 400 euros de autónomo por ser el administrador de mi sociedad, es decir, me quitan 4.100 euros al mes", añade.

El resultado, dice, es que de los 10.000 euros iniciales, le quedan 5.900 limpios.

Pero lo que más le indigna no es solo la alta carga impositiva, sino el rendimiento que obtendrá en el futuro por sus años de cotización.

"Cotizando 37 años me van a quedar 930 euros de pensión porque cotizo para autónomos a pesar de todo lo que me quitan en IRPF", denuncia.

Para Sanz, el problema de fondo es un sistema que no reconoce adecuadamente el esfuerzo de quienes generan empleo y riqueza.

"La vergüenza de los autónomos es que encima cotizamos por autónomos... 900 y pico euros me van a quedar", apunta.

Además, compara su situación con la de quienes perciben pensiones no contributivas: "Alguien que no ha cotizado en su vida y lleva diez años en España tiene una pensión no contributiva de 500 y pico pavos".

Su mensaje final es claro y contundente. Con un tono crítico, insiste: "Si estás a punto de emprender, piénsatelo dos veces, porque si no, esta señora de atrás (María Jesús Montero) y los que vengan te van a expoliar".