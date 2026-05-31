Gonzalo Bernardos: "El español es poco empleable: quiere trabajar donde le gusta y no donde realmente puede"

Las claves

Las claves Generado con IA Gonzalo Bernardos destaca el desajuste entre las aspiraciones laborales de los españoles y las necesidades reales del mercado de trabajo. El economista señala que el 67% de los extranjeros en España trabajan o buscan empleo, frente al 56% de los nacionales. Bernardos afirma que muchos españoles priorizan trabajar en lo que les gusta y rechazan oportunidades en sectores con demanda. El experto explica que parte de la sensación de precariedad se debe a las altas cotizaciones sociales, que garantizan mejores pensiones pero reducen el salario neto.

España atraviesa una situación económica contradictoria en un contexto marcado por la regularización de inmigrantes en situación irregular y una tasa de paro del 9,93%, la más baja de los últimos 18 años.

Aunque los datos oficiales destacan el fuerte ritmo de creación de empleo, hasta el punto de que, según Gonzalo Bernardos, España llegó a generar en determinados momentos el 40% de los nuevos puestos de trabajo de la eurozona, la percepción en la calle es diferente.

El economista señala que el verdadero problema ya no radica en la falta de oportunidades laborales, sino en el desajuste existente entre las aspiraciones de muchos trabajadores y las necesidades actuales del mercado laboral.

Trabajadores y desempleados

Para entender el presente, Bernardos en su aparición en LaSexta Xplica dio una vista atrás. El economista analizó cómo durante los años 80 y 90, España "fracasó" en la generación de ocupación, pero los pocos que trabajaban gozaban de salarios al alza.

Hoy, el tablero se ha invertido. España se ha convertido, por así decirlo, en una máquina de crear empleo, pero a cambio de una erosión del poder adquisitivo que castiga los bolsillos.

Sin embargo, el economista no culpa únicamente a la coyuntura. "Los españoles nos lo debemos hacer mirar", afirma. Los datos de actividad son reveladores: mientras la tasa de extranjeros que residen en España y trabajan o buscan empleo escala hasta el 67%, la de los nacionales se queda en un 56%.

Para Bernardos, la conclusión es clara: la empleabilidad del español medio es baja porque se prioriza el deseo sobre la realidad. "Nos encontramos con un desajuste entre oferta y demanda", indica Bernardos.

Este desajuste provoca que, en sectores clave donde las empresas no encuentran trabajadores nacionales, sean los extranjeros quienes ocupen ese espacio.

El diagnóstico de Bernardos es claro: el español prefiere no trabajar si no es en "lo suyo", ignorando las oportunidades donde realmente se le necesita. "Los españoles no encuentran trabajo y donde los empresarios lo ofrecen, no encuentran nacionales", apuntaba.

Durante su participación, el economista también planteaba otro dilema: ¿Por qué nos sentimos más pobres de lo que indican los indicadores de poder adquisitivo?

Bernardos lanza un dato provocador: "en términos reales de renta, España supera a Finlandia o Dinamarca". El matiz reside en lo que no vemos en la nómina. Lo que un trabajador cobra no es lo que entra en el bolsillo, sino el coste total que paga la empresa.

Una parte importante de ese salario se destina precisamente a sostener el sistema de bienestar. "Pagamos muchísimas cotizaciones sociales porque en España son las mejores pensiones de la OCDE en relación primera pensión con el último salario", señalaba.

Es decir, que se pagan salarios netos más bajos con la promesa de una jubilación blindada, una especie de "salario diferido" que explica, según el economista, por qué la sensación de precariedad es tan persistente a pesar de las cifras macroeconómicas.