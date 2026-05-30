Ya es oficial: a qué hora abren las puertas, duración y cuándo empiezan los 10 conciertos de Bad Bunny en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Bad Bunny ofrecerá 10 conciertos en Madrid con entradas agotadas y más de 600.000 asistentes, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El acceso al estadio será solo con entradas móviles en la app de Ticketmaster, y se recomienda llegar con antelación para recibir las 'camaritas' luminosas. El show dura unas tres horas, comenzando a las 20:00 h y finalizando sobre las 23:00 h, con Chuwi como telonero a las 19:00 h. El impacto económico de los conciertos se estima entre 185 y 220 millones de euros para la hostelería madrileña, coincidiendo en fechas con la visita del Papa León XIV.

Este sábado 30 de mayo llega a Madrid uno de los conciertos más esperados del año: Bad Bunny. El artista ya hizo dos conciertos en Barcelona el fin de semana del 22 de mayo que han dejado el listón extremadamente alto para sus demás actuaciones.

Las entradas salieron a la venta hace un año y se agotaron en cuestión de segundos, tanto es así que en total en sus 10 actuaciones de Madrid, según publica Forbes, se vendieron 600.000 entradas lo que es equivalente a la población al completo de Málaga.

De esta manera, en su Debí Tirar Más Fotos World Tour, Benito Antonio Martínez Ocasio, conseguirá que por tres horas las más de 60.000 personas del Estadio Riyadh Air Metropolitano bailen salsa, merengue y, por supuesto, 'perreo'.

Horarios y accesos

El concierto tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid y es muy importante que los asistentes cuenten con sus entradas móviles, es decir, en la aplicación de Ticketmaster en el móvil, ya que no se aceptarán entradas en formato PDF, impresas, capturas de pantalla o imágenes.

Se recomienda llegar con tiempo, ya que se espera una asistencia de 60.000 personas. Además, en el concierto se reparten las famosas 'camaritas', un dispositivo en forma de cámara que se ilumina durante el concierto, que si se llega tarde al evento es posible quedarse sin él. Los horarios son los siguientes:

13:00 horas: Apertura del parking y consigna

17:00 horas: Apertura de puertas general

19:00 horas: Chuwi (telonero)

20:00 horas: Bad Bunny

Por otro lado, el estadio cuenta con 41 puertas de acceso. Aquellos que cuenten con entradas para el 'Gold Circle Los Vecinos Pit A' podrán acceder por el lado de la Plaza de Grecia por las puertas desde la 3 hasta la 17. Para acceder a pista es preciso dirigirse a las puertas desde la 21 a las 27. Y, aquellos que se encuentren ubicados en el 'Gold Circle Pit B' tendrán que dirigirse a las puertas desde la 29 a la 41.

Para llegar al estadio se puede optar por transporte público o taxi o VTC. La parada más cercana es 'Estadio Metropolitano' correspondiente a la línea 7, aunque también se puede llegar desde las estaciones de 'Las Rosas' (Línea 2) y 'Canillejas' (Línea 5).

También es posible llegar en los autobuses EMT con la línea 15 e interurbanos con la línea 20. Los que opten por ir en coche deben tener en cuenta que el parking tiene disponibilidad limitada con lo cual se recomienda comprar previamente la plaza online a través de las páginas de Live Nation o Ticketmaster.

Los asistentes del concierto que sean menores de 16 años deben asistir acompañados de un adulto mayor de edad, ya que, de lo contrario no podrán acceder al concierto. Tanto el menor como el adulto deben contar con una entrada y no es necesario un documento de autorización de acceso a menores.

Un concierto histórico

Bad Bunny llevaba 10 años sin pisar España y ha decidido volver por todo lo alto. En un concierto que dura alrededor de tres horas, es decir, que termina sobre las 23:00 horas; el cantante puertorriqueño comienza el espectáculo con la frase "un abrazo pa' mami y papi porque en verdad rompieron", la introducción de la canción 'LA MuDANZA' y embarca a los asistentes en un viaje por todos sus álbumes.

Con Chuwi como telonero, la banda con la que colaboró para la canción 'Weltita' y la colaboración de Los Pleneros de la Cresta, Bad Bunny logra representar en su concierto tres aspectos clave de su álbum: la esencia de Puerto Rico, Latinoamérica y, él mismo, Benito Antonio Martínez Ocasio.

Aunque los conciertos en Madrid ya han comenzado, todavía pueden aparecer algunas entradas con el sistema oficial de reventa de Ticketmaster: 'Fan to Fan'.

Bad Bunny acaba de recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana y Artista del Año 2026 por el álbum 'Debí Tirar Más Fotos', un conjunto de 17 canciones que habla sobre el colonialismo, la esencia de Latinoamérica, Puerto Rico y la importancia de valorar el hogar y los pequeños momentos.

Personas acamando a las puertas del estadio Metropolitano en Madrid antes del concierto de Bad Bunny. Jose Ignacio Viseras GTRES

Después de una residencia en Puerto Rico llamada 'No me quiero ir de aquí', donde inyectó unos 200 millones de dólares en divisas al PIB de la isla latinoamericana; el cantante trajo la famosa 'casita' a España con el objetivo de transmitir la historia de Puerto Rico y, por supuesto, traer el 'perreo'.

De esta manera, el efecto Bad Bunny en Madrid también se transmitirá a la capital española que verá un impacto económico en la hostelería de entre 185 y 220 millones de euros y supondrá una de las mayores residencias musicales de un artista en España.

Por otro lado, la llegada del puertorriqueño coincide con la llegada del Papa León XIV que estará en Madrid del 6 al 9 de junio. Esto es un hecho importante a tener en cuenta, ya que, estos días la movilidad por la ciudad va a ser complicada.

Gracias a esto, también se espera que el sector hostelero alcance su cúspide el día 6 de junio con una ocupación de más del 87% . Así, Benito Antonio Martínez Ocasio, traerá a España un pedazo de Puerto Rico en uno de los conciertos más esperados del año. Aunque la expectación sigue, ya que falta por descubrir, las canciones exclusivas y los artistas invitados.