Marc Urgell, empresario español en Andorra: "La gente no quiere trabajar, porque trabajo hay"

Las claves

Las claves Generado con IA Marc Urgell, empresario español en Andorra, afirma que el principal problema del mercado laboral español es la falta de interés por trabajar y que "trabajo hay". Urgell sostiene que muchas personas figuran como desempleadas pero en realidad están trabajando en la economía sumergida o prefieren cobrar ayudas del Estado. El empresario denuncia prácticas fraudulentas, como cobrar el paro mientras se factura a través de sociedades extranjeras para eludir impuestos. Critica las expectativas poco realistas de algunos jóvenes que buscan empleos bien remunerados y en remoto sin tener formación ni experiencia previa.

En un momento marcado por la preocupación sobre el empleo, el desempleo juvenil y las condiciones laborales en España, las palabras de Marc Urgell no han pasado desapercibidas.

El directivo intervino en el pódcast SPICY4TUNA, donde compartió una valoración contundente sobre la realidad del mercado laboral español.

Desde su punto de vista, uno de los obstáculos más profundos del sistema es la falta de interés por trabajar que, según afirma, existe en una parte de la sociedad.

"La gente no quiere trabajar, y te lo digo con la mano en el corazón, porque trabajo hay", explicó.

Así arrancó Urgell su intervención, dejando claro desde el principio que su postura no estaría matizada por lo políticamente correcto.

Por su parte, Guillermo Díaz, conocido como Willyrex, apuntó que tal vez el problema sea que "no hay de lo suyo".

Ante esto, Urgell fue tajante y no se anduvo con rodeos: "No, porque muchos trabajan en 'B'".

Según el CEO, los datos oficiales de desempleo no reflejan la realidad, y gran parte del paro registrado corresponde a personas que en realidad participan en la economía sumergida.

"Esas cifras de paro que hay en España de no sé cuántos millones son mentira. La gente trabaja en economía sumergida", declaró.

Esta afirmación pone en cuestión las estadísticas laborales y, al mismo tiempo, plantea una crítica directa al sistema de ayudas sociales.

Más allá de cuestionar las cifras, Urgell va un paso más allá y lanza una acusación directa: "Hay gente que no trabaja porque prefiere cobrar del Estado, porque le sale más a cuenta, y hay quien trabaja en B y computa como parado".

Su visión, aunque polémica, no es nueva entre ciertos sectores empresariales que reclaman una reforma profunda del mercado laboral y del sistema de prestaciones sociales.

Además, denunció prácticas que considera fraudulentas: "Conozco a gente que está cobrando el paro en 'B' y facturando con una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada)".

Esta afirmación alude a personas que, mientras figuran como desempleadas, operan mediante sociedades extranjeras como las LLC estadounidenses, eludiendo así las obligaciones fiscales en España.

Por otro lado, el empresario también se refirió a las expectativas poco realistas de muchos jóvenes que buscan empleo.

"No me creo que no hayas encontrado trabajo en dos años. Pero claro, si quieres un trabajo que sea teletrabajo, que ganes 2.000 pavos sin formación y experiencia, eso no existe, obviamente", sentenció.

Aquí, Urgell critica lo que considera una mentalidad extendida entre la juventud: aspirar a empleos bien remunerados, remotos y sin contar con una base previa de formación o experiencia.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre las consecuencias de esta actitud: "Tendrás que hacer prácticas y aprender. Si no lo haces, estarás con tus padres hasta los 35".

Con esta frase, concluyó su reflexión dejando entrever que, desde su punto de vista, el esfuerzo y la responsabilidad individual son imprescindibles para salir adelante.