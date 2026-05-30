Bad Bunny llega a Madrid: la setlist, las canciones exclusivas que ha cantado y las que podría interpretar en el Metropolitano
El artista puertorriqueño dará 10 conciertos en Madrid desde el 30 de mayo al 15 de junio, en los que se esperan muchas sorpresas e invitados especiales.
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Las claves
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Bad Bunny regresa a Madrid tras siete años con una residencia de 10 conciertos en el Estadio Metropolitano, vendiendo medio millón de entradas.
Cada concierto ofrece una setlist que recorre todos sus álbumes y suele incluir una canción exclusiva o sorpresa en cada fecha, que no se repite en el resto de la gira.
El artista puertorriqueño sorprende con invitados especiales y homenajes musicales locales, haciendo que cada show sea único.
Entre las canciones candidatas a sonar en Madrid hay grandes éxitos de todas sus etapas, incluyendo colaboraciones y temas que aún no han salido en la gira.
Han pasado siete años desde la última vez que Benito Antonio Martínez Ocasio, popularmente conocido como Bad Bunny, se subió a un escenario en Madrid. En aquel entonces presentaba su primer álbum de estudio, X 100PRE, y era la cabeza de cartel del Festival Río Babel.
Sin embargo, mucho ha cambiado desde entonces. El artista puertorriqueño se ha consolidado como una de las mayores estrellas del planeta, acumulando éxito con sus sucesivos álbumes y por su actuación en la Super Bowl este año.
Para compensar su larga ausencia de capital española, Bad Bunny celebrará una residencia en el Estadio Metropolitano con 10 conciertos para los que ya ha vendido medio millón de entradas y se espera un impacto económico cercano a los 200 millones de euros en Madrid.
Así, con la idea de complacer a sus miles de fans y dar un espectáculo a la altura de su nombre, Benito guarda una serie de sorpresas e invitados especiales que varían en función de su ciudad y fecha.
Desde la canción exclusiva de la noche al artista invitado pasando por el cover instrumental de la ciudad o canciones sorpresa. Cada concierto de Bad Bunny es una caja de bombones en la que nunca sabes qué sabor te va a tocar... hasta que lo vivas.
La setlist de Bad Bunny
A pesar de que el tour es por su nuevo álbum Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny conmemora su carrera incluyendo otros hits suyos de álbumes como Un verano sin ti, YHLQMDLG o Nadie sabe lo que va a pasar mañana así como algunos de sus primeros temas exitosos.
Además, al inicio del show, el cantante deja un momento local en cada ciudad, donde su cuatrista interpreta alguna pieza local como homenaje. En el caso de Barcelona se pudo escuchar fragmentos de Bamboléo y La Flaca mientras que en Lisboa de Lisboa Menina e Moça y A Minha Casinha.
Asimismo, a pesar de que no es algo que se repita en todos sus conciertos, Bad Bunny suele llevar a invitados especiales: El Alfa, Feid, Mora, Becky G o Eladio Carrión son algunos de los artistas con los que ha compartido escenario.
De hecho, la aparición de sus invitados no se limita a una única colaboración puntual. Con ellos canta desde canciones conjuntas a covers, permitiendo que haya varios temas sorpresa. Por ejemplo, en el caso de Bad Gyal, al no tener colaboraciones cantaron Safaera y Da Me de la propia Bad Gyal.
Mientras, en su segunda fecha de Barcelona interpretó junto a Bryant Myers temas como Triste, SEDA o Pa ti y solo la primera fue exclusiva. En Lisboa su invitado fue Sech, con el que cantó Ignorantes y Otro trago.
De ese modo, aunque cada concierto puede sufrir alteraciones, cambios o sorpresas, la setlist suele ser la siguiente:
- La Mudanza
- Callaíta (versión salsa)
- Canción local
- Pitorro de Coco
- Weltita
- Turista
- Baile Inolvidable
- Nuevayol
- Veldá
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- Voy a llevarte pa' PR
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- Mónaco
- Canción exclusiva
- Café con ron
- Ábreme paso (Cover de Los Pleneros de la Cresta)
- Ojitos lindos
- La canción
- Kloufrens
- Dákiti
- Yonaguni
- El apagón
- DTMF
- Eoo
Las canciones exclusivas de la gira
Desde el inicio de su gira el 21 de noviembre de 2025 en República Dominicana, Bad Bunny ha presentado una canción exclusiva en cada fecha. Es un repertorio sorpresa que no forma parte de su setlist oficial y que empieza a sonar después de que las pantallas adviertan al público de que dicho tema no se volverá a repetir en el tour.
El Conejo Malo ha conseguido así que cada concierto sea único. Cada fecha se convierte en un evento en sí mismo, transformando los días previos en una lluvia de teorías en redes sociales donde los fans tratan de adivinar cuál será la joya oculta de la noche.
Hasta el momento ha interpretado 35 canciones exclusivas/sorpresa en los diferentes países que ha visitado así como invitados especiales:
- 25/8 - Santo Domingo, República Dominicana
- Dema Ga Ge Gi Go Gu con El Alfa y Después de la playa - Santo Domingo, República Dominicana
- Caro - San José, Costa Rica
- Te deseo lo mejor - San José, Costa Rica
- Chambea - Ciudad de México, México
- Perro Negro con Feid - Ciudad de México, México
- Amorfoda - Ciudad de México, México
- Where She Goes - Ciudad de México, México
- Te Mudaste - Ciudad de México, México
- La Corriente - Ciudad de México, México
- Mojabi Ghost - Ciudad de México, México
- Soy el Diablo Remix con Natanael Cano - Ciudad de México, México
- Soy Peor - Santiago, Chile
- Mayores con Becky G - Santiago, Chile
- Solo de mí - Santiago, Chile
- Si estuviésemos juntos - Lima, Perú
- Booker T - Lima, Perú
- No me quiero casar - Medellín, Colombia
- Tú no metes cabra - Medellín, Colombia
- A tu merced - Medellín, Colombia
- Otra noche en Miami - Buenos Aires, Argentina
- Una vez con Mora - Buenos Aires, Argentina
- Kemba Walker y Coco Chanel con Eladio Carrión - Buenos Aires, Argentina
- Vete - Sao Paulo, Brasil
- Te Boté remix - Sao Paulo, Brasil
- Un Preview - Sídney, Australia
- Un Ratito - Sídney, Australia
- La santa - Barcelona, España
- Triste con Bryant Myers - Barcelona, España
- Estamos bien - Lisboa, Portugal
- Ignorantes con Sech - Lisboa, Portugal
¿Qué canciones exclusivas podrían sonar en Madrid?
Con la extensa discografía y el exitoso catálogo que tiene Bad Bunny, es algo complicado predecir qué canciones sonarán en las 10 fechas de Madrid así como en sus otros conciertos en Europa.
Al fin y al cabo, entre sus canciones exclusivas han sonado tanto temas de sus inicios como de Un Verano Sin Ti, YHLQMDLG, El último tour del mundo y Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Por tanto, esto abre muchas posibilidades en su repertorio.
De cualquier manera, las siguientes canciones todavía no han sonado en su gira por lo que son candidatas a iluminar el escenario del Metropolitano:
- De Nadie sabe lo que va a pasar mañana: Nadie sabe, Fina (con Young Miko), Hibiki (con Mora), Mr. October, Seda (con Bryant Myers), Cybertruck, Los Pits, Teléfono Nuevo (con Luar la L), Gracias por nada, Vou 787, Mercedes Carota (con Yovngchimi), Baticano y Acho PR (con Arcángel, Ñengo Flow y De la Guetto).
- De Un Verano Sin Ti: Tarot (con Jhayco), Party (con Rauw Alejandro), Enséñame a bailar, Aguacero, Dos mil 16, Otro atardecer (con The Marías), Un coco, Andrea (con Buscabulla), Me fui de vacaciones, Un verano sin ti y Agosto.
- De El Último Tour del Mundo: El mundo es mío, Hoy cobré, Maldita pobreza, La noche de anoche (con Rosalía), Yo visto así, La droga, Trellas, Sorry papi (con Abra), 120 y Antes que se acabe.
- De Las que no iban a salir: Canción con Yandel (con Yandel), Pa' romperla (con Don omar) y Cómo se siente remix (con Jhayco).
- De YHLQMDLG: La difícil, Pero ya no, Soliá, La zona, Que malo (con Ñengo Flow), Está cabrón ser yo (con Anuel AA), Puerto pa' guerrial (con Myke Towers), P FKN R (con Kendo Kaponi y Arcángel) y Hablamos mañana (con Duki y Pablo Chill-E).
- De Oasis (con J Balvin): Mojaita, Yo le llego, Cuidao por ahí, Qué pretendes, Un peso (con Marciano Cantero), Odio y Como un bebé (con Mr Eazi).
- De X100Pre: Ni bien ni mal, 200 MPH (con Diplo), ¿Quién tu eres?, Tenemos que hablar, Ser Bichote, Cuando perriabas, La Romana (con El Alfa), Como Antes, RLNDT y Mia (con Drake).
- De las antiguas y colaboraciones: Tú no vive así (con Arcángel), Krippy Krush (con Farruko), Me acostumbré (con Arcángel), Netflix (con Brytiago), Solita (con Ozuna, Wisin y Almighty), El Baño (con Enrique Iglesias), Gato de Noche (con Ñengo Flow), Adivino (con Myke Towers), Un Día (con J Balvin y Dua Lipa), Soltera remix (con Lunay) o Un x100to (con Grupo Frontera).