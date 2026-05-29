Ya está en vigor: los trabajadores que ganen menos de 35.000 euros solo pagarán máximo 62 euros en medicinas

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa. Diego Radamés Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno limita a 62 euros mensuales el gasto en medicamentos para trabajadores con ingresos inferiores a 35.000 euros anuales. La reforma del copago farmacéutico beneficia a las rentas bajas y medias, replicando el modelo de protección económica de los pensionistas. El tope máximo varía según el tramo de renta: desde 8 euros para ingresos menores de 9.000 euros hasta 61,75 euros para los que ganan entre 18.000 y 35.000 euros. Las exenciones para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas se mantienen, y el presupuesto de la medida asciende a 265,63 millones de euros.

El Gobierno de España ha optado por tomar una medida muy importante a nivel de protección social con la aprobación de una reforma estructural en el sistema de copago farmacéutico, con el objetivo de hacer la salud pública algo mucho más accesible para algunos sectores de la población.

Mediante un real decreto-ley conjunto de los ministerios de Sanidad y Hacienda, se establece por primera vez un tope máximo de gasto mensual en medicamentos para los trabajadores en activo con rentas inferiores a los 35.000 euros anuales.

Esta medida, que replica el modelo de protección económica del que ya disfrutaban los pensionistas, busca aliviar la carga financiera de las familias de ingresos medios y bajos, garantizar la adherencia a los tratamientos médicos y reducir las desigualdades en el acceso a la salud pública.

¿Cómo funciona la reforma?

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de mayo el real decreto-ley para modificar el copago farmacéutico, que es el modelo que permite a los ciudadanos pagar un importe u otro por un medicamento dependiendo de si son personas en activo o pensionistas.

De esta manera, la reforma que fue impulsada por Hacienda y Sanidad, introduce un tope máximo de gasto mensual para los trabajadores en activo con rentas inferiores a 35.000 euros, un beneficio que anteriormente solo se aplicaba a los pensionistas.

El objetivo de esto es aliviar la carga económica de las rentas bajas y medias, así como de los pacientes crónicos. Con ello, el sistema queda organizado en seis tramos.

Para las rentas inferiores a 9.000 euros anuales el tope máximo de medicamentos será de aproximadamente ocho euros al mes. Por otro lado, las rentas que se encuentren entre 9.000 y 18.000 euros, el límite se encuentra en 18 euros mensuales. En el caso de las rentas entre 18.000 y 35.000 euros el tope mensual se sitúa en 61,75 euros.

Los trabajadores que superen este umbral de ingresos, se mantienen los porcentajes de aportación ya existentes sobre el precio de los medicamentos, sin que exista un límite máximo de gastos mensual.

Así, aquellos con rentas entre 35.000 euros y 59.999 euros pagan el 45% del precio del fármaco. En el caso de las rentas entre 60.000 y 99.999 euros se paga el 50%. Por otro lado, las rentas superiores a 100.000 euros deberán pagar el 60% del medicamento salvo en casos muy específicos.

Con esto, la reforma busca atajar el problema de la adherencia terapéutica, es decir, personas que dejan de tomar o comprar sus medicamentos recetados por motivos económicos y reducir las desigualdades sociales en el acceso a la salud.

Además de esto, se mantienen las exenciones ya existentes para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, beneficiarios de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, entre otros.

Finalmente, es importante recordar que esto afecta a los medicamentos con receta, financiados por el Sistema Nacional de Salud. Además, el presupuesto para dicha medida será de unos 265,63 millones de euros.