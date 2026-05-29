Los notarios coinciden: la compraventa de viviendas cae un 4,7% en España y el precio se dispara hasta un 7%

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodriguez, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. Juan Lázaro Ical

Las claves

Las claves Generado con IA La compraventa de viviendas en España cayó un 4,7% en marzo respecto al año anterior, según datos del Consejo General del Notariado. A pesar del descenso en ventas, el precio medio del metro cuadrado subió un 7%, alcanzando los 2.009 euros. Las mayores subidas de precios se registraron en Asturias (+22,2%), Comunidad Valenciana (+17,9%) y Cantabria (+14,5%). La cuantía media de las hipotecas creció más de un 10%, situándose en 182.170 euros, y más de la mitad de las compras se financian con préstamos bancarios.

El mercado de la vivienda en España sigue mostrando señales contradictorias.

Los precios de las casas no paran de subir, mientras la compraventa de viviendas se ha estancado durante el mes de marzo.

Según los datos publicados por el Consejo General del Notariado, las operaciones de compra descendieron un 4,7% respecto al mismo mes del año pasado, situándose en 65.725 transacciones.

Sin embargo, a pesar de esta caída en las ventas, el precio medio de la vivienda sigue creciendo, lo que refleja que la demanda continúa siendo elevada y que la oferta disponible sigue siendo insuficiente en muchas zonas del país.

El precio medio del metro cuadrado alcanzó en marzo los 2.009 euros, un 7% más que hace un año.

Sin embargo, la situación cambia dependiendo de la comunidad autónoma.

Las mayores subidas de precios se registraron en Asturias, donde el metro cuadrado aumentó un 22,2%, seguida de la Comunidad Valenciana (+17,9%), Cantabria (+14,5%), Madrid (+12%), Murcia (+11,2%) y Canarias (+10%).

En cambio, Navarra y La Rioja fueron las únicas regiones donde el precio de la vivienda bajó durante el último año.

Por tipo de vivienda, los pisos fueron los que más notaron la caída de las operaciones. Las compraventas de este tipo de residencias descendieron un 5,8%, hasta las 49.751 unidades.

Por su parte, las viviendas unifamiliares, como chalets o casas independientes, también bajaron, aunque de manera más moderada, con un descenso del 1,1%.

A pesar de la caída en las compraventas, los precios siguen aumentando con intensidad, sobre todo en los inmuebles de tipo piso. El valor medio alcanzó los 2.332 euros por metro cuadrado, cerca de un 10% más que hace un año.

En las casas unifamiliares, en cambio, el alza fue más contenida, con un incremento del 2,2%.

La caída de las compraventas tampoco fue igual en toda España. Hasta 13 comunidades autónomas registraron descensos, especialmente Navarra, Baleares y Cantabria.

Por el contrario, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón lograron aumentar el número de operaciones, mientras Madrid apenas registró variación.

En paralelo, los préstamos hipotecarios para comprar vivienda crecieron ligeramente un 0,3%, hasta superar las 35.000 operaciones.

Además, la cuantía media de las hipotecas aumentó más de un 10%, situándose en 182.170 euros.

Y es que actualmente, más de la mitad de las compras de vivienda en España se realizan con financiación bancaria.

Según aclaran los expertos, estos datos muestran un mercado inmobiliario menos activo en número de compraventas, pero todavía marcado por el encarecimiento de la vivienda y por las dificultades de acceso para muchas familias, especialmente en las grandes ciudades y zonas con mayor demanda.