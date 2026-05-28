Tony, propietario de 9 viviendas: “Tú dices que tienes un piso por 60.000€ en un tercero sin ascensor y te dicen que no”

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Laureiro, propietario de nueve viviendas, sostiene que los jóvenes no ahorran para comprar piso y priorizan el ocio. Ofrece pisos por 50.000 o 60.000 euros, pero afirma que los jóvenes rechazan opciones sin ascensor o fuera de grandes ciudades. El debate surge en un contexto donde el alquiler de un piso de 80 m² cuesta en promedio 1.200 euros mensuales, igualando el salario mínimo bruto. En los últimos años, el precio de la vivienda ha subido un 80%, mientras que los salarios solo han crecido un 30%, dificultando la emancipación juvenil.

Recientemente salieron a la luz unos datos extremadamente tétricos: una persona joven que quiera alquilar una vivienda de forma individual tiene que destinar el 100% de su salario neto anual para permitírselo.

Con esto, la juventud española ve con extrema desesperanza la situación de la vivienda en España con una edad de emancipación que se sitúa en los 30 años, la más alta de Europa.

Así, este tema ha generado un importante debate en laSexta Xplica cuando el inversor inmobiliario Antonio (Tony) Laureiro, declaró que el motivo detrás de estos datos es que la gente joven no piensa en ahorrar sino "en ocio".

"Veo que hay muchas oportunidades"

El inversor comenzó exponiendo los datos: "Desde los 16 a los 34 años no pueden emanciparse y es normal si es que al final la gente joven piensa es en el ocio, en salir, en no ahorrar y en el no esforzarse".

De esta manera, el inversor explicó que el motivo por el que dice esto es que "yo propongo pisos y propongo porque tengo un grupo de inversores, que propongo pisos de 50.000 o 60.000 euros que son muy asequibles, pero es un tercero en Valencia".

"Tú le dices a una persona joven que tienes un piso de 53.000 euros o 60.000 euros, en un tercero sin ascensor y te dicen que no que quiere un ascensor y que quiere vivir en las grandes ciudades", ejemplificó su punto con un tono incrédulo Laureiro.

De esta manera, otros participantes del debate acusaron al inversor de ser especulador, a lo que respondió que "gracias a nosotros vosotros tenéis alquileres", para después señalar que el problema con el elevado precio de dichos alquileres es "culpa del Gobierno".

"Lo que veo es que hay muchas posibilidades y muchas oportunidades, pero lo que veo es que la gente joven no aprieta máquina", expresó sin titubear el propietario de nueve viviendas, un hecho que aprovechó para recalcar para hacer énfasis que él sí se había esforzado y por eso "tengo 36 años y nueve propiedades".

Lo cierto es que en otras ocasiones que ha estado en el programa el inversor ha contado que para adquirir estas viviendas se dedicó a ahorrar en niveles extremos, invirtiendo su dinero únicamente en lo esencial y renunciando a placeres como comer en restaurantes, salir de fiesta e incluso irse de vacaciones.

Por ello, ahora puede presumir de contar con nueve viviendas que alquila, un logro que atribuye a su gran capacidad de ahorro y trabajo duro. No obstante, es importante recalcar que el salario mínimo en España es de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Teniendo esto en cuenta, hay que agregar que, en promedio, el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en España son alrededor de 1.200 euros mensuales, es decir, lo mismo que el salario mínimo bruto.

Así, el precio de la vivienda ha aumentado un 80%, mientras que los salarios tan solo han aumentado un 30% en el mismo periodo de tiempo.

Estas tétricas cifras muestran que realmente, la única opción que tienen los jóvenes para sobrevivir es compartir piso y recibir ayuda de sus padres hasta que, finalmente, puedan independizarse completamente de sus familias.