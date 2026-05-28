El rugido de los motores ya tiene banda sonora: la Experiencia WAH llega a MADRING

El espectáculo que ha revolucionado el ocio en Madrid se ha convertido en uno de los protagonistas de MADRING.

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid acogerá el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 en el nuevo circuito MADRING, devolviendo la emoción de la F1 a la capital tras 45 años. WAH Show ofrecerá una experiencia exclusiva durante el Gran Premio, con acceso limitado a 1.000 asistentes y una propuesta que combina música en directo, gastronomía internacional y entretenimiento de alto nivel. La WAH Experience incluye tres actos: un Food Hall con sabores de todo el mundo y actuaciones, un Teatro con más de 40 artistas y un After-show con DJs y cócteles exclusivos. El Espacio WAH, ubicado en IFEMA, contará con la pantalla LED indoor más grande de Europa y un sistema de sonido envolvente para seguir la carrera en un entorno premium.

Del 11 al 13 de septiembre, Madrid se convertirá en el epicentro mundial de la velocidad. 45 años después, la capital volverá a sentir la emoción de la Fórmula 1. El TAG HEUER Gran Premio de España aterriza en MADRING, el nuevo circuito con secciones complejas. Sin embargo, el verdadero espectáculo no solo se vivirá en el asfalto.

En este escenario, WAH Show da un paso definitivo en su trayectoria. La marca –que ya ha revolucionado el ocio en Madrid– se convierte en una experiencia exclusiva y única dentro de MADRING durante el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026, llevando su universo distópico a uno de los entornos más exigentes y prestigiosos del calendario internacional.

Qué es la WAH Experience

WAH Show.

WAH EXPERIENCE es la respuesta para quienes buscan vivir el Gran Premio desde una dimensión superior. El viaje comienza en la Curva 18 (Norte), un punto estratégico del trazado donde la adrenalina se dispara: aquí, los asistentes verán a los monoplazas salir del túnel de Valdebebas hacia IFEMA, disfrutando en primera fila de las frenadas más agresivas y el rugido de los motores.

Pero el verdadero valor de esta propuesta está en IFEMA. Ubicado en el pabellón 5.1, el Espacio WAH se convierte, de viernes a domingo (de 09:00 a 19:00 horas), en un ecosistema de lujo. Gracias a la pantalla LED indoor más grande de Europa (240 m²) y a un sistema de sonido envolvente, se podrá seguir cada adelantamiento mientras se disfruta de coctelería premium y gastronomía internacional, sin perder ni un ápice de la emoción del directo.

El aforo de esta experiencia está limitado a tan solo 1.000 entradas. Esta decisión garantiza un entorno selecto y permite que cada asistente reciba un trato personalizado dentro de uno de los eventos más relevantes de la década en España.

Por qué WAH Show está cambiando las reglas del juego

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Pero, para comprender la magnitud de esta alianza, primero hay que entender qué es WAH Show. No es un espectáculo, ni una cena, ni un musical, ni una fiesta. Es un concepto único. Reconocido por haber elevado el estándar del entretenimiento en Europa, WAH ha construido un modelo 360º donde la música en directo, la gastronomía internacional y una narrativa épica conviven en una armonía perfecta.

La experiencia, que ahora se traslada al circuito, se divide en tres actos, ofreciendo así una nueva forma de vivir MADRING:

El Food Hall: Un espacio donde los sabores de los cinco continentes se mezclan con actuaciones en vivo. El Teatro: El corazón de la experiencia, donde más de 40 artistas reinterpretan los grandes clásicos de la música con una puesta en escena. El After-show: La guinda del pastel, donde DJS, cócteles exclusivos y actuaciones en directo se juntan para ofrecer el final perfecto.

Un nuevo estándar para Madrid

MADRING WAH SHOW.

La llegada del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 a Madrid este 2026 marca un antes y un después para la ciudad, y la participación de WAH Show dentro de MADRING asegura que el listón esté a la altura de las grandes citas mundiales como Singapur, Mónaco o Miami.

La WAH EXPERIENCE no es solo una opción para ver la carrera; es una declaración de intenciones. Es la prueba de que Madrid está lista para ofrecer experiencias que fusionan el deporte de élite con el espectáculo más disruptivo de la actualidad.



