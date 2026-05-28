Encarna, jubilada de 68 años: "Me casé con un cubano, me quitó todo y ahora comparto piso con tres mujeres"

Las claves

Las claves Generado con IA Encarna, jubilada de 68 años, debe compartir piso con tres mujeres en Valencia porque su pensión de 930 euros no le permite acceder a un alquiler individual. La situación de Encarna es reflejo de la dificultad de acceso a la vivienda en España, donde los precios subieron casi un 13% en 2025, muy por encima de la media europea. Tras una ruptura matrimonial y perder todos sus bienes en el proceso, Encarna afronta con positividad su realidad de compartir vivienda a pesar de las dificultades económicas. Un informe de BBVA Research prevé que los precios de la vivienda en España sigan subiendo, con un repunte del 10,2% en 2026 y una moderación al 6,8% en 2027.

Los precios de la vivienda en España son prohibitivos para gran parte de la población. Según Eurostat, el coste de comprarse una casa se elevó en 2025 casi un 13%, mientras que en la media de la Unión Europea (UE) el incremento fue del 5,5%.

Esta coyuntura económica afecta de lleno a los más jóvenes, que ven desesperanzados cómo cada vez es más difícil independizarse de casa de sus padres. Pero no sólo para este colectivo, ya que afloran los ejemplos de personas mayores que también tienen que conformarse con una habitación.

Este es el caso de Encarna, jubilada de 68 años que comparte piso con tres mujeres más en Valencia porque con su pensión actual no puede permitirse un alquiler y, ni mucho menos, la compra de una vivienda.

De casada a compartir piso

Revela en una entrevista con La Mirada Crítica que cobra una pensión de 930 euros, cifra bastante inferior al Salario Mínimo Interprofesional (fijado en 1.221 euros brutos en 2026), por lo que no alcanza a sufragar todas las facturas del mes si además tuviera que sumarle un costoso alquiler.

"Pago 325 euros por la habitación, agua y luz", cuenta Encarna. No obstante, afronta esta situación con positividad e incluso aprecia tener un lugar para vivir después de una ruptura amorosa muy complicada. "Estoy agradecida de al menos tener un techo, a estos precios de la vivienda no podemos hacer frente", señala.

Echando la vista atrás, la sexagenaria recuerda que hace unos años estaba casada y no se hubiera imaginado en ningún caso tener que estar compartiendo baño, cocina o salón a sus casi 70 años.

"Me casé con un cubano y me quitó absolutamente todo. Me fue sacando todo el dinero, es un interesado", rememora la pensionista, que actualmente ya ha pasado página, pero que se siente impotente por la situación actual del mercado de la vivienda.

Según un informe de BBVA Research, el mercado inmobiliario va a continuar en una situación crítica en España. El motivo es que la escasez de oferta nueva limitará las ventas y mantendrá una fuerte presión al alza sobre los precios.

Incluso, apunta el estudio, el coste de los inmuebles en España va a crecer con estimaciones de un repunte del 10,2% para 2026 y una posterior moderación hasta el 6,8% durante 2027.