Colas kilométricas a partir del 29 de mayo en España: pulseras a 2€ y botellas a 17€ con la imagen del Papa León XIV

Las claves

Las claves Generado con IA La visita del Papa León XIV a España el 6 de junio ha impulsado un auge comercial, con la venta de más de 20.000 souvenirs oficiales que incluyen pulseras, botellas y otros productos con su imagen. Madrid espera recibir miles de peregrinos, lo que generará un impacto económico estimado en 100 millones de euros y una ocupación hotelera cercana al 82% durante el evento. La ciudad reforzará el transporte público y contará con 20.000 voluntarios para gestionar la afluencia, coincidiendo además con los conciertos de Bad Bunny. El Papa visitará Madrid, Barcelona y Canarias, celebrando diversos actos religiosos y encuentros con la sociedad civil, jóvenes y migrantes entre el 6 y el 12 de junio.

La visita del Papa a España este 6 de junio ha reavivado el fervor religioso de miles de fieles, pero también ha activado una maquinaria comercial sin precedentes que demuestra que la fe y los negocios pueden ir de la mano.

De esta manera, la visita de León XIV a España tiene todo un trasfondo comercial y económico y trae consigo, además de un trasfondo religioso, turismo, miles de productos con la imagen del Pontífice y un repunte en la hostelería.

Así, los artículos conmemorativos del pontífice estarán a la venta a partir del 29 de mayo en las tiendas físicas de varias ciudades españolas, entre ellas Madrid. No obstante, ya están disponibles estos productos en Internet en tiendas como El Corte Inglés o la web oficial del viaje del pontífice (www.conelpapa.es).

Gorras, banderines, camisetas, polos, pulseras, abanicos, botellas, rosarios y toda clase de productos están a la venta con la imagen de León XIV y frases como "alzad la mirada", "la amistad puede cambiar el mundo" o "la paz comienza con la forma en que miramos a los demás".

Los precios de estos productos varían desde los dos euros a los 20 euros. También hay 'packs especiales' que incluyen varios productos de diferentes categorías por un valor de hasta 38 euros. En total, se han preparado más de 20.000 souvenirs oficiales e, incluso, se ha creado un dulce oficial dedicado al pontífice.

La otra cara de la visita de León XIV

Los preparativos comerciales para la visita del Papa no son poca cosa. Se estima que generará unos 100 millones de euros en beneficios para la capital española, impulsado en gran medida por la llegada masiva de peregrinos visitantes.

De esta manera, del 6 al 9 de junio Madrid será una ciudad bastante caótica porque además esta visita eclesiástica coincide con los conciertos del artista Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, en el Estadio Metropolitano.

Tienda de la página oficial de la visita del Papa León XIV (conelpapa.es)

Por ello, la capital ha querido garantizar la movilidad de los miles de asistentes a ambos eventos, con lo cual contempla reforzar hasta el 125% en la frecuencia de trenes de Metro en ciertas líneas e incrementar el servicio de autobuses interurbanos y de la EMT.

Asimismo, la ocupación hostelera en Madrid estos días que coinciden ambos eventos se prevé que alcance el 82%. Además, con los diez días de concierto de Bad Bunny, el sector hostelero espera un impacto económico de 14 millones de euros.

Para el alojamiento de peregrinos, se han cedido al menos 80 colegios e institutos para permitirles dormir de manera gratuita.

El despliegue de la capital no acaba allí, contarán con más de 20.000 voluntarios que se encargarán de la gestión de accesos, información y movilidad sin coste; también se han desplegado 1.600 banderolas en el centro, lonas en 14 puentes de la M-30 y se repartirán 15.000 banderines de mano, sombreros y abanicos.

Packs especiales de El Corte Inglés de la visita del Papa.

Por otro lado, se han plantado 100.000 ejemplares de flores blancas y amarillas para dibujar las letras León XIV en los jardines Sabatini y el Retiro. A esto se suma que se pondrán en circulación 500.000 tarjetas de transporte Multi con el diseño del Papa.

De esta manera, por cuatro días, Madrid será una ciudad epicentro del turismo tanto religioso como el fanático del cantante puertorriqueño, Bad Bunny que ha vuelto a España después de 10 años de ausencia.

¿Cuál es el itinerario del Papa?

La visita del papa en Madrid tendrá lugar el 6 de junio que tendrá lugar una vigilia con los jóvenes; el 7 de junio cuando será la Santa Misa en la plaza de Cibeles, a la que ya se encuentran inscritas 250.000 personas, y el encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena; el 8 de junio donde tendrá la visita y encuentro en las Cortes Generales, la ofrenda floral a la Virgen de la Almudena y el encuentro diocesano en el Santiago Bernabéu; y el 9 de junio que habrá un encuentro con voluntarios.

Así, su siguiente parada es Barcelona donde llevará a cabo una oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys el 9 de junio; visitará la abadía de Montserrat y el centro penitenciario BRIANS 1, tendrá un encuentro con las realidades de Caridad, llevará a cabo la Santa Misa en la Sagrada Familia y la bendición de la Torre de Jesucristo el 10 de junio.

Con esto, su última parada es Canarias, donde llevará a cabo un encuentro con personas migrantes, el clero y agentes de pastoral y llevará a cabo la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria el 11 de junio; y el 12 de junio tendrá un encuentro con los migrantes del centro 'Las Raíces', con las realidades de integración de los migrantes y oficiará la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.