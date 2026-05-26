Los españoles dicen basta: las empresas no han pagado 2,5 millones de horas extra en el primer trimestre de 2026

Las claves

Las claves Generado con IA En el primer trimestre de 2026 no se pagaron 2,5 millones de horas extra a la semana en España, según la EPA. El 42% de las horas extraordinarias realizadas no fueron remuneradas, lo que equivale a 2.535 millones de euros que los trabajadores no cobraron. La Seguridad Social dejó de ingresar unos 775 millones de euros y se frenó la creación de hasta 62.000 empleos a tiempo completo. La ministra Yolanda Díaz impulsa la reforma del registro horario, aunque hay discrepancias en el Gobierno sobre su aprobación y aplicación.

Un día te quedas 15 minutos más trabajando para terminar una tarea, otro día una reunión se alarga media hora más y, peor aún, en otra ocasión te tienes que conectar un fin de semana para solucionar un problema. Todos estos momentos son horas extra que, en muchos casos, no se pagan.

En concreto, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026, no se han pagado 2,5 millones de horas de trabajo de más a la semana en este periodo. Aunque supone un descenso del 2,2% frente al mismo periodo de 2025, representan el 42% del total de las horas extraordinarias.

En total, en estos tres meses se han hecho en España un total de 5,89 millones de horas extra a la semana y sólo se pagaron 3,38 millones. Este es el motivo por el que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, quiere abordar la reforma del registro horario, aún pendiente.

¿Por qué no se aprueba el registro horario?

En este sentido, el sindicato UGT se ha pronunciado y ha denunciado que el porcentaje de trabajo no retribuido "sigue siendo enorme y que supone una cesión de tiempo de trabajo gratis en beneficio del empresario, lo cual se traduce en una cantidad destacable de salario perdido".

En una visión más amplia, el sindicato dirigido por Pepe Álvarez estima que el efecto directo en la economía española de las horas que se trabajan de más es preocupante:

En primer lugar, los trabajadores no cobraron 2.535 millones de euros en salarios, la Seguridad Social vio mermados sus ingresos en alrededor de 775 millones de euros -puesto que estas horas no se cotizaron- y se frenó la creación de hasta 62.000 puestos de trabajo a tiempo completo.

En los últimos meses, Yolanda Díaz ha insistido con vehemencia en que tiene la intención de aprobar el registro horario en esta legislatura. Es más, incluso augura que se aprobará en las próximas semanas. "El registro horario se aprobará antes del verano", pronosticó en una entrevista en La Vanguardia.

Uno de los escollos principales a la aprobación de esta normativa es precisamente el propio Gobierno al que pertenece la política gallega.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, pidió dar un año de margen a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para adaptarse al nuevo registro horario. La confrontación es evidente y en las próximas semanas se verá que vicepresidente tiene más fuerza en el seno del Consejo de Ministros.