Vicente es autónomo y trabaja en la construcción: "No te pagan hasta dentro de 60 días, pero el IVA hay que abonarlo ya"

Montaje de Vicente Ruano y una imagen de archivo de un profesional de la albañilería.

Las claves

Las claves Generado con IA Vicente Rueda, autónomo en la construcción, denuncia que debe pagar el IVA antes de cobrar sus trabajos, con plazos de pago de hasta 60 días. Critica el aumento de costes de materiales y gasolina, así como la subida de la cuota de autónomos, que en su caso pasó de 840 a 1.000 euros. Señala que en otros países europeos hay más flexibilidad para autónomos, como no pagar IVA por debajo de ciertos ingresos. En España hay más de 3 millones de autónomos, siendo Andalucía, Cataluña y Madrid las regiones con más trabajadores por cuenta propia.

Un colectivo tan amplio como el de los trabajadores por cuenta propia, que a su vez desempeñan profesiones de sectores muy diferenciados, tiene algo en común: reivindican que la cuota de autónomos es demasiado elevada, incluso aunque existe una reducida para los autónomos recién dados de alta.

Vicente Rueda es dueño de una empresa de construcción y mantenimiento. En una entrevista televisiva con Telemadrid ha cristalizado el sufrimiento de un colectivo que trabaja de forma independiente para lo bueno, pero también para lo malo.

"Como esto continúe así, no sé quién trabajará en España, los autónomos estamos cerrando cada día más. ¿Sabes lo que es facturar algo que no te lo van a pagar hasta dentro de 30 o 60 días y tener que pagar el IVA?", se pregunta el especialista en reformas.

"Es más difícil que en Alemania"

Señala que en un contexto en el que sube de forma imparable el coste de las materias primas, sobre todo de los materiales de la construcción y la gasolina, es muy duro cobrar con retraso por el trabajo que se ha realizado.

"Todo te aumenta y tú no puedes decir absolutamente nada, simplemente pagar y ya está. Somos la pequeña hucha del Estado", protesta Vicente.

Además, señala al Gobierno por el incremento que ha sufrido en la cuota de autónomos. "En marzo pagué 840 euros y este mes he pagado 1.000 euros, 160 euros más; era una ley que no estaba publicada en el Boletín Oficial del Estado y se publicó ayer", a lo que el entrevistador le recuerda que el cargo se ha aplicado con efectos retroactivos.

El dueño de la empresa critica que en el resto de Europa los autónomos cuentan con más flexibilidad y oportunidades para emprender. Revela que su cuñado es autónomo, trabaja allí y no factura el IVA si no supera los 85.000 euros de facturación.

"Esto es una ley que puso la Comunidad Económica Europea que se tenía que haber ejecutado en 2022 y ahora en 2026 aún estamos esperando. En España no se cumple", critica Vicente.

En España hay más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia. Tanto Andalucía como Cataluña, con 578.500 y 564.200 autónomos registrados respectivamente, superan a la Comunidad de Madrid, con 443.210 personas. Le siguen Galicia (203.400) y Castilla y León (184.800).

El año pasado el Gobierno anunció una subida generalizada de la cuota de autónomos, pero finalmente dio marcha atrás y la limitó únicamente a aquellos con una facturación más alta, que están viendo este 2026 un incremento de la tarifa de entre 3 y 15 euros.