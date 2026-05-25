Francisco Iñareta: “Los propietarios de vivienda de alquiler están dejando fuera a jóvenes y rentas medias”

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Vivienda, que cumple tres años, no ha logrado contener los precios del alquiler ni mejorar el acceso para jóvenes y rentas medias. Según Idealista, los propietarios ahora priorizan inquilinos con mayores ingresos y más estabilidad, excluyendo a jóvenes y familias vulnerables. Los precios del alquiler han subido un 30,7% de media en España y la oferta ha caído un 30%, aumentando la competencia entre inquilinos. Barcelona lidera la reducción de oferta de alquiler (-69%) y en ninguna capital han bajado los precios en estos tres años.

La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno está de cumpleaños. Son ya tres años desde que se dio luz verde a esta norma cuyo fin era contener el precio del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda.

También perseguía ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas. ¿Lo ha conseguido?

Según Idealista, el escenario tiene poco que ver con lo planteado en la ley. Porque, desde entonces, lo que se ha producido ha sido una subida de precios, el desplome de la oferta y un aumento sin precedentes de la competencia entre inquilinos.

Perfiles

La consecuencia de estas tres tendencias señaladas anteriormente la resume de la siguiente manera Francisco Iñareta, portavoz de Idealista: “Esta situación está provocando una clara ‘elitización’ del mercado”.

¿Qué quiere decir? Pues que “Los propietarios priorizan perfiles con mayores ingresos, estabilidad laboral y más garantías económicas, dejando fuera a jóvenes, familias vulnerables y rentas medias”.

El portavoz de Idealista pone como ejemplo a Barcelona, a la que califica como “la gran paradoja del modelo”. ¿Por qué? Porque “aunque las medidas regulatorias han contribuido parcialmente a moderar algunos precios, la fuerte reducción de oferta ha disparado la competencia entre demandantes”.

Y eso, como indica Iñareta, se ha traducido “en un mercado con precio regulado que es accesible solo a aquellas familias mejor posicionadas, que no tendrían problema en hacer frente a las rentas a precios de mercado”.

Precios

En el estudio realizado por el marketplace inmobiliario, se subraya que los precios son ahora un 30,7% más caros de media en España. Además, la oferta se ha reducido un 30% y la competencia por alquilar una vivienda se ha más que duplicado.

De hecho, en ninguna capital se ha reducido el precio en estos tres años, a pesar de ser uno de los pilares de la ley.

Así, y entre las ciudades que han aplicado topes de precio a lo largo de este tiempo, Pamplona es la que registra la menor subida, con un 11,9%.

Le siguen Gerona (12,6%), Vitoria (13,1%), Lérida (16%), San Sebastián (17,6%), Barcelona (18,4%) y Tarragona (18,8%). Y con incrementos superiores al 20%, se encuentran Bilbao (20%) y A Coruña (22,7%).

Dejando a un lado las zonas tensionadas, Segovia es la capital en la que más han aumentado los precios (51,2%), seguida por Madrid (42,1%) y Valencia (41,6%). A continuación, Pontevedra (38,7%), Alicante (38,5%), Palma (37%), Guadalajara (36,6%) y Santa Cruz de Tenerife (36,4%).

¿Y dónde se ha reducido más la oferta? En Barcelona. El alquiler permanente allí se ha reducido un 69% en estos tres años.

Entre los mercados con precios topados, le siguen Bilbao (-60%), Pamplona y San Sebastián (que comparten una caída del 58%). A continuación, están Tarragona (-53%), Lérida (-47%), A Coruña (-45%), Gerona (-44%) y Vitoria (-26%).

Mientras que en los mercados con precios no intervenidos, esa reducción ha sido mucho menor. La caída en Málaga ha sido del 3%, del 8% en Valencia, y del 9% en Alicante. En Madrid, ha sido del 30%, en Palma del 35% y en Sevilla del 42%.

Por último, son sólo siete las capitales en las que ahora hay más viviendas de alquiler disponibles que al entrar en vigor la ley: Cáceres (66%), Cuenca (61%), Almería (20%), Lugo (17%), Ávila (10%), Segovia (9%) y Ceuta (7%).