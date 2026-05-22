El pueblo declarado Conjunto Histórico donde se produce el aceite de oliva de Mercadona: con más de 2.500 agricultores

Las claves

Las claves Generado con IA El aceite de oliva de Mercadona proviene mayoritariamente de Andalucía, especialmente de la cooperativa Oleoestepa en el pueblo de Estepa, Sevilla. Estepa, con más de 2.500 agricultores y 60.000 hectáreas de olivar, es referente en la producción de aceite de oliva virgen extra para Mercadona. El pueblo de Estepa es conocido también por su patrimonio histórico y la producción de mantecados y polvorones, además de su relevancia en el sector oleícola. Andalucía es el corazón de la producción de aceite de oliva en España y concentra la mayor parte del aceite que consumen los españoles, tanto de Mercadona como de otras cadenas.

El aceite de oliva sigue siendo un pilar indispensable en las mesas españolas, aunque la escalada de precios en los últimos años lo ha transformado casi en un artículo de lujo. Pese a que se vislumbra una posible bajada de precios, la realidad es que el bolsillo del consumidor sigue sufriendo.

En este escenario, las marcas blancas se han convertido en el refugio ideal para quienes buscan cuidar su economía, pero sin renunciar a la calidad. Así, el aceite de oliva del Mercadona se ha convertido en la opción predilecta de muchos españoles.

Incluso, ante esta situación la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hizo un análisis de supermercados donde el aceite de Hacendado, Mercadona, logró una posición muy destacada. Así, surge la curiosidad sobre dónde se produce este aceite y la respuesta son tres lugares diferentes.

Mercadona tiene corazón andaluz

El 95% del aceite de oliva que comercializa la compañía de Juan Roig tiene su origen en campos andaluces, diversificando su producción entre varios proveedores clave dependiendo de la variedad y el formato.

En el caso del aceite de oliva virgen extra, una de las joyas de la cadena de supermercados, tanto el AOVE Hacendado como el Gran Selección son elaborados por la cooperativa sevillana Oleoestepa, cuya fábrica se encuentra en el pueblo de Estepa, a una hora de Sevilla. Esta firma arrasó en el ranking de la OCU con puntuaciones de 85 y 83 puntos, respectivamente.

Con 30 años de trayectoria, la empresa cuenta con 2.500 agricultores, 60.000 hectáreas de olivar y una quincena de almazaras repartidas entre Sevilla y Córdoba.

Por otro lado, el aceite de oliva virgen en formatos de botella y garrafa, Mercadona confía en la cooperativa Olivar del Segura, una entidad integrada en el reputado grupo Jaencoop. Además, el aceite en formato de spray es producido por la empresa granadina de Aceites Maeva.

Andalucía es una apuesta bastante segura a nivel de producción de aceite de oliva, ya que se consolida como el corazón indiscutible de la producción de aceite de oliva a nivel mundial y concentra la mayor parte de la cosecha española.

Con esto, zonas como Jaén y Córdoba se configuran como principales productoras y motor económico vital para la región, el empleo rural e innovación agrícola. De hecho, otros supermercados como Alcampo, Carrefour y Lidl también confían en empresas andaluzas para producir su aceite de oliva.

Estepa la 'ciudad del mantecado'

Estepa es uno de los pueblos más conocidos de la provincia de Sevilla y está situado en la comarca de la Sierra Sur, a unos 110 kilómetros de la capital. Se le conoce como la 'ciudad del mantecado' porque una gran parte de los mantecados y polvorones navideños, curiosamente, se elaboran allí.

En este pequeño pueblo de 12.437 habitantes, hubo asentamientos desde la época neolítica, los romanos lo llamaron Ostippo, un nombre que en la época musulmana pasó a ser Istabba y ahora es conocido como Estepa.

Además de este contexto el pueblo tiene grandes atractivos, uno de los mayores es el casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965. También, cuenta con el Cerro de San Cristóbal, desde donde se pueden apreciar vistas espectaculares de la campiña sevillana y restos de la antigua fortaleza.

De esta manera, el pueblo, más allá de su fama en el mundo del aceite de oliva, los polvorones y los mantecados, también es un lugar con un contexto histórico y artístico importante.