Patricio, jardinero: "La gente cree que con una furgoneta y 4 herramientas puedes trabajar, pero necesitas una base sólida"

Las claves

Las claves Generado con IA Patricio, dueño de una empresa de jardinería, destaca la importancia de la formación y una base sólida para ejercer profesionalmente. Invertir entre 6.000 y 8.000 euros, sin contar el vehículo, es necesario para empezar en el sector de la jardinería. El intrusismo laboral y la falta de certificaciones en tareas arriesgadas, como la poda en altura, son problemas frecuentes en el sector. Patricio prefiere formar a empleados sin experiencia para evitar malas prácticas y destaca la paciencia como una virtud esencial en la jardinería.

La jardinería puede parecer un pasatiempo, pero realmente es una profesión para la que hay que formarse a conciencia. Es cierto que hoy en día es fácil aprender unos trucos básicos para cortar la hierba de tu jardín, pero un jardinero profesional tiene unas competencias específicas.

Así lo explica Patricio, dueño de una empresa de jardinería que ha pasado de acumular varias deudas en sus inicios a generar más de un millón de euros. Implementó una estrategia transversal, incorporando proyectos integrales de diseño y paisajismo, que le han conseguido construir una compañía con gran rentabilidad.

"Para empezar en esta profesión se necesitan entre 6.000 y 8.000 euros, sin contar el vehículo", revela en una entrevista en el canal de YouTube del creador de contenido Adrián G. Martín.

Intrusismo en la profesión

Patricio pone el foco en el intrusismo en el oficio y en la necesidad de profesionalizarse si de verdad te quieres dedicar a la jardinería y vivir de ello. Señala que "la gente cree que con una furgoneta y 4 herramientas puedes trabajar, pero necesitas una base sólida".

De hecho, hay tareas que entrañan un riesgo, como la poda en altura, por lo que es fundamental contar con certificaciones, al igual que en otras profesiones como electricista, fontanero o mecánico. Es muy distinto arreglar superficialmente el jardín de la casa de tus padres que realizar un diseño innovador y con la garantía de que la tarea se realice de forma segura.

En la gestión de su equipo, apunta a que prefiere contratar trabajadores sin experiencia para formarlos desde cero y evitar así trabajadores teóricamente más experimentados pero que vienen con vicios y "malas praxis" de otras empresas.

"Nos gusta tener perfiles de gente que prefiere venir a hacer bien su trabajo para irse a su casa tranquilo y después también nos gusta el perfil de gente que quiere seguir aprendiendo y seguir evolucionando", destaca el empresario.

¿Y por qué empezó a dedicarse a esta profesión? La vocación para la jardinería es clave. Pero no sólo eso. Según Patricio, no te puedes dedicar a podar árboles o cortar el césped si no tienes paciencia, una virtud que en esta era de la inmediatez y el consumo constante de tecnología, se está perdiendo.

"En el mundo de la jardinería hay que tener mucha paciencia; a veces el cliente no entiende que un jardín es lento", narra el entrevistado. Temple para evitar precipitarse en el cuidado del jardín y paciencia para intentar convencer a los clientes de que los resultados, aunque no sean visibles, llegarán.