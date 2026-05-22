Confirmado por la Seguridad Social: esta es la fecha en la que los pensionistas cobrarán la paga extra de verano en 2026

Las claves

Las claves Generado con IA La paga extra de verano de 2026 para pensionistas se abonará entre el 1 y el 4 de julio, según la Seguridad Social. Los bancos suelen adelantar el pago de las pensiones, por lo que muchos jubilados recibirán la paga extra entre el 22 y el 25 de junio. La paga extra equivale a una mensualidad completa de la pensión ordinaria y se aplica a la mayoría de pensiones contributivas, excepto las derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional. El importe exacto de la paga depende de la cuantía reconocida a cada pensionista y de las actualizaciones anuales vinculadas al IPC.

Millones de pensionistas en España ya tienen en el radar una de las fechas más esperadas del año: el cobro de la paga extra de verano de 2026.

Este ingreso adicional, que se suma a la pensión ordinaria, supone un alivio económico clave en plena campaña estival, cuando aumentan los gastos en vacaciones, energía y consumo diario.

La Seguridad Social mantiene su calendario habitual de pagos para las pensiones contributivas, aunque en la práctica los bancos suelen adelantar el ingreso varios días, lo que provoca que muchos jubilados reciban el dinero antes de la fecha oficial.

La fecha oficial

Según el sistema establecido, las pensiones se abonan a mes vencido, entre el primer día hábil del mes y, como máximo, el cuarto día natural.

En el caso de la paga extra de verano de 2026, la Seguridad Social fija el abono entre el 1 y el 4 de julio de 2026, fecha en la que el Estado realiza la transferencia correspondiente a las entidades bancarias.

Sin embargo, este calendario oficial no siempre coincide con el momento en el que los pensionistas ven el dinero en su cuenta, ya que interviene la política de adelanto de cada banco.

Por el momento, ninguna entidad bancaria ha publicado un calendario oficial cerrado para el abono de la paga extra de verano de 2026.

Aun así, en base a los últimos ejercicios, los principales bancos españoles suelen adelantar el ingreso de las pensiones entre los días 22 y 25 de junio, una vez que la Seguridad Social comunica el importe a abonar.

Este adelanto se ha convertido en una práctica habitual en el sector bancario español, especialmente en entidades de gran volumen de clientes pensionistas.

Quiénes cobran la paga extra de verano

La paga extraordinaria de verano forma parte del sistema de 14 pagas anuales y se abona a la mayoría de pensiones contributivas del sistema español.

Entre ellas se encuentran las siguientes:

Pensión de jubilación

Pensión de viudedad

Incapacidad permanente

Orfandad

Prestaciones en favor de familiares

Estas prestaciones reciben dos pagas extraordinarias al año: una en verano y otra en Navidad.

No obstante, existen excepciones: las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional no reciben paga extra adicional, ya que estas cuantías están prorrateadas en las 12 mensualidades ordinarias.

Cuánto se cobra con la paga extra

La paga extra de verano equivale a una mensualidad completa de la pensión ordinaria, por lo que en junio (o en el mes de cobro correspondiente) los beneficiarios reciben un ingreso doble.

Por ejemplo, un pensionista que percibe 1.200 euros al mes cobrará 2.400 euros con la paga extra, uno con 1.500 euros recibirá 3.000 euros y quien tenga una pensión de 900 euros ingresará un total de 1.800 euros.

En cualquier caso, el importe exacto depende de la cuantía reconocida a cada pensionista y de las actualizaciones anuales vinculadas al IPC.

La paga extraordinaria de verano no solo representa un refuerzo económico, sino también un momento importante de planificación financiera para millones de jubilados en España. Muchos la destinan a gastos de verano, viajes o apoyo familiar, mientras que otros la utilizan como colchón de ahorro.

En cualquier caso, el esquema se mantiene estable año tras año: una fecha oficial entre el 1 y el 4 de julio, y un adelanto bancario que suele situar el dinero en cuenta varios días antes.