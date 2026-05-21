Ya es oficial: estudiantes de universidad que se movilicen a otro centro en España podrán solicitar una ayuda de 8.100 €

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno lanza las becas Medrano, con ayudas de hasta 8.100 euros para universitarios que estudien un curso en otra ciudad española. La ayuda está dirigida a estudiantes de grado que hayan superado al menos 60 créditos y consigan plaza en el programa SICUE. El programa busca fomentar la movilidad universitaria nacional, cubrir gastos de alojamiento y manutención, e incluye un 5% de plazas reservadas para estudiantes con discapacidad. Hasta 2.300 ayudas se concederán en la primera convocatoria, con criterios que favorecen el equilibrio territorial y la inclusión.

El Gobierno confirmó la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas para universitarios que quieran estudiar temporalmente en otra ciudad española.

Se trata de las becas Medrano, un programa que recupera el espíritu de las antiguas becas Séneca y que permitirá a miles de estudiantes cursar un año académico en otra universidad con una ayuda de 900 euros al mes durante nueve meses. Es decir, hasta 8.100 euros en total.

La iniciativa busca impulsar la movilidad dentro del sistema universitario español y evitar que cambiar de ciudad para estudiar dependa exclusivamente de la situación económica familiar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el programa como una apuesta por "mejorar la formación, cohesionar España y vivir una experiencia única".

Las nuevas ayudas estarán dirigidas a estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, tanto en universidades públicas como privadas, que hayan superado al menos 60 créditos.

Esto implica que las movilidades podrán realizarse a partir del segundo curso universitario.

Además, para optar a la beca será obligatorio conseguir previamente una plaza en el programa SICUE, el sistema de intercambio universitario coordinado por la CRUE que organiza estancias académicas entre universidades españolas.

Las movilidades deberán ser presenciales y exigirán un traslado a otra provincia, con el correspondiente cambio de residencia. El funcionamiento recuerda al modelo Erasmus, aunque dentro del territorio nacional.

Un estudiante que curse su carrera en Valencia podrá pasar un año académico en Oviedo, Salamanca, Sevilla o Santiago de Compostela manteniendo el reconocimiento académico de las asignaturas aprobadas.

La principal novedad frente a las antiguas becas Séneca será el incremento de la financiación. El nuevo programa ofrecerá 900 euros mensuales durante nueve meses, lo que supone un total de 8.100 euros por curso académico.

La cuantía busca cubrir buena parte de los gastos asociados al traslado, especialmente alojamiento, transporte y manutención.

Asimismo, el pago se realizará en un único ingreso, a diferencia del sistema anterior, y contará con complementos específicos para quienes se desplacen desde o hacia universidades situadas fuera de la Península.

El Ejecutivo prevé conceder hasta 2.300 ayudas en la primera convocatoria correspondiente al curso 2026-2027, un 12% más que en la última edición de las becas Séneca antes de desaparecer en 2013.

También se reservará hasta un 5% de las plazas para estudiantes con discapacidad, reforzando el componente inclusivo del programa.

La selección se realizará mediante concurrencia competitiva.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta figuran la distancia entre la universidad de origen y la de destino o que el campus receptor esté situado en una ciudad pequeña o intermedia, con el objetivo de favorecer el equilibrio territorial y fomentar la movilidad hacia distintos puntos del país.

El nombre de la iniciativa rinde homenaje a Luisa de Medrano, considerada la primera mujer que ocupó una cátedra universitaria en España, en la Universidad de Salamanca en el año 1508.

Con este nuevo programa, el Gobierno busca recuperar una herramienta que durante años permitió a miles de jóvenes ampliar su formación y conocer otras realidades académicas y culturales sin necesidad de salir de España.