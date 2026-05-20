David Blanch advierte sobre el pago en comercios con Bizum: "Es esencial verificar siempre el destinatario"

Las claves

Las claves Generado con IA David Blanch recomienda verificar siempre el destinatario, el importe y el tipo de operación al pagar con Bizum en comercios físicos. Bizum comienza a implantarse de forma progresiva en tiendas, con CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bankinter como primeros bancos habilitados. El auge de Bizum ha ido acompañado de un aumento de estafas, como códigos QR falsos y suplantación de identidad, por la rapidez e irreversibilidad de los pagos. Blanch aconseja mantener dispositivos actualizados, usar canales oficiales y no facilitar datos personales por SMS o correo electrónico para evitar fraudes.

Ya es posible pagar con Bizum en comercios físicos y empresas. Algo que se hará de forma progresiva ya que ni todos los bancos, ni todos los comercios, lo van a activar a la vez.

Pero la pregunta que se hacen muchos consumidores es si será seguro Bizum Pay. Para responder a la pregunta, nada mejor que contar con David Blanch, director digital de Cdmon.

"En esta nueva era de Bizum en tiendas es esencial verificar siempre el destinatario, el importe y el tipo de operación antes de confirmar cualquier pago", advierte.

Riesgos

Bizum ha calado entre los consumidores. Repasemos los datos: 30 millones de usuarios y más de 1.200 millones de operaciones. Y serán CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bankinter quienes se incorporen los primeros.

"La digitalización de los pagos no solo aporta comodidad, también mejora de forma directa la contabilidad y el control financiero de empresas y autónomos, al facilitar la trazabilidad y el registro automático de operaciones", apunta Blanch.

Y añade: "Bizum está evolucionando de una herramienta entre particulares a un ecosistema de pago completo, integrado en el día a día tanto de usuarios como de negocios".

Pero no hay que olvidar, tal y como señaló el Banco de España, que han aumentado las estafas en pagos inmediatos, especialmente por su rapidez e irreversibilidad.

Ya se puede empezar a pagar con Bizum en comercios físicos.

¿Cuáles son los riesgos? Códigos QR falsos, la suplantación de identidad o las solicitudes bajo presión.

De ahí la advertencia anterior de Blanch que, además, hace la siguiente: "Conviene desconfiar de situaciones de urgencia, de desconocidos y utilizar únicamente los canales oficiales del banco".

Y pone el foco en otro aspecto relevante: higiene digital. “Mantener los dispositivos actualizados, contar con sistemas de pago seguros y verificados y evitar enlaces sospechosos reduce drásticamente el riesgo de fraude".

Otro aspecto a tener en cuenta, tal y como recuerda el experto, es que "nunca se deben facilitar datos personales o bancarios por SMS o correo electrónico".

Y subraya que “es fundamental comprobar que los códigos QR sean legítimos y formar adecuadamente al personal para detectar comportamientos anómalos".

Por último, concluye indicando que "ante cualquier indicio de fraude, es clave notificarlo de inmediato a la entidad bancaria y a las fuerzas de seguridad".