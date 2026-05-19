Ricardo Gulias: “El Banco de España no limitará las hipotecas. No estamos ante una retirada del crédito”

Las claves

Las claves Generado con IA El Banco de España no limitará las hipotecas ni prevé una retirada general del crédito, según Ricardo Gulias. El supervisor actúa con prevención y vigilancia macroprudencial, pero descarta restricciones severas mientras no existan desequilibrios financieros relevantes. La ratio préstamo/precio de compra y préstamo/ingresos familiares está muy por debajo de los niveles de la burbuja de 2008. Endurecer el acceso a las hipotecas podría dificultar aún más la entrada de jóvenes y hogares con menor capacidad financiera al mercado de la vivienda.

Burbuja inmobiliaria. Tras la crisis de 2008, y viendo la actual subida de precios en el mercado, hay quien no duda en echar la vista atrás y comparar ambos momentos. Sin embargo, hay quien mantiene que no tienen nada que ver.

De hecho, el Banco de España ha destacado que no existe urgencia regulatoria y ha dejado claro claro que restringir las condiciones de concesión hipotecaria tendría efectos colaterales sobre el acceso a la vivienda. ¿Los más perjudicados? Jóvenes y hogares con menor capacidad financiera.

“El Banco de España no limitará las hipotecas. No estamos ante una retirada general del crédito”, afirma Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria.

Prevención

Para el experto, el Banco de España lo que está haciendo es actuar en clave preventiva y de vigilancia macroprudencial. De ahí que deseche que el supervisor active restricciones severas en el corto plazo.

“El Banco de España no se puede permitir un nuevo ciclo de burbuja inmobiliaria, por eso vigila constantemente el mercado hipotecario”, apunta Gulias. “Pero otra cosa distinta es intervenir cuando el propio supervisor reconoce que no existen desequilibrios financieros relevantes”.

Por eso, y si se produjese un sobrecalentamiento, el supervisor busca disponer de herramientas para hacer frente al mismo.

“Hoy el problema del acceso a la vivienda no es que se concedan demasiadas hipotecas, sino que cada vez cuesta más comprar por el precio de los inmuebles y por la falta de ahorro previo”, añade.

En la actualidad, la ratio entre préstamo y precio de compra se sitúa en el 81,2%, frente al 107% registrado durante la burbuja inmobiliaria. Por otro lado, la relación entre préstamo e ingresos familiares permanece también en niveles muy inferiores a los de aquella etapa.

“La banca aprendió perfectamente cómo y por qué se produjo la morosidad en la anterior crisis. Hoy las entidades controlan muchísimo más el endeudamiento, las tasaciones y la estabilidad laboral de los clientes. No vemos ningún síntoma de relajación real del crédito”, remarca el experto hipotecario.

Y se hace la siguiente pregunta: “Si endurecemos todavía más el acceso a la hipoteca, ¿dónde vivirán quienes ya no pueden ahorrar al ritmo que exige el mercado? Meteríamos más presión sobre un alquiler que ya es prácticamente inaccesible en muchas ciudades”.

Pese al contexto de prudencia, desde RN Tu Solución Hipotecaria consideran que la banca seguirá compitiendo por el cliente hipotecario solvente, ya que continúa siendo uno de los productos más rentables y estratégicos para las entidades.

“La hipoteca fideliza durante décadas y permite a los bancos rentabilizar otros productos vinculados. Por eso sigue habiendo margen para seguir concediendo financiación, aunque cada entidad seleccione muy bien el perfil de cliente que quiere captar”, concluye Gulias.