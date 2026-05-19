Francia da una lección a España con las pensiones: jubilación a partir de los 62 años y ventajas fiscales

Las claves

Las claves Generado con IA Francia permite la jubilación ordinaria a partir de los 62 años, que aumentará progresivamente hasta los 64 en 2030. Para recibir la pensión completa en Francia se requerirán 43 años cotizados, mientras que en España serán necesarios 37 años a partir de 2025. El sistema francés combina el modelo estatal de reparto con planes complementarios de empresa y privados, además de ventajas fiscales en algunos casos. Existen condiciones especiales para la jubilación anticipada en Francia, como incapacidad, trabajos penosos o tener hijos, que mejoran el periodo de cotización.

El año que viene, España volverá a cambiar los requisitos para poder jubilarse: la edad ordinaria será de 67 años, o a los 65 si se han cotizado al menos 38 años y 6 meses. Y, para cobrar el 100% de la pensión, se requerirán 37 años cotizados.

¿Demasiados requisitos? Si lo comparamos con Francia, diríamos que sí. Allí, al igual que en España, también se está ampliando la edad desde el año 2023. Y, en 2030, será de 64 años. Además, para recibir la pensión completa, se requerirán 43 años cotizados.

A continuación, te contamos las características del sistema de pensiones francés, y las diferencias y similitudes con el español.

Planes complementarios

El sistema de pensiones francés es bastante similar al español en muchos aspectos. Por ejemplo, se basan en un modelo de reparto en que las cotizaciones de las personas que están trabajando financian las prestaciones de las personas ya jubiladas.

Pero, además del plan estatal, hay planes complementarios ofrecidos por las empresas. Y, por supuesto, pueden optar por un plan de pensiones privado.

La edad de jubilación en Francia es a los 62 años, pero aumentará progresivamente hasta los 64. Asimismo, existe un mínimo de pensión para aquellos empleados que han cotizado con salarios bajos (hablamos de unos 1.200 euros mensuales).

En concreto, la edad varía en función de la fecha de nacimiento. Así, si una persona ha nacido entre 1955 y el 31 de agosto de 1961, la edad de jubilación es de 62 años. A partir de esa fecha, y hasta 1967, aumenta tres meses al año. Es decir, que los nacidos en 1967, la edad legal es a los 63 años y nueve meses.

A partir de 1968, dicha edad es ya de 64 años. También, si se quiere recibir el 100%, se debe acreditar un número de trimestres de cotización que oscila según la fecha de nacimiento.

Para calcular la pensión, se tienen en cuenta tres pilares. El primero, la renta anual media. Es decir, los sueldos íntegros sobre los que se abonaron las cotizaciones. Se calcula sobre los 25 mejores años de la vida laboral.

El segundo, la tasa de liquidación. A la tasa máxima del 50% se le asigna un coeficiente de minoración. El mismo depende del número de trimestres que faltan para llegar a la tasa plena. La tasa mínima se fija en el 37,5%.

Y, el tercero, la duración del seguro y los periodos reconocidos equivalentes. La tasa plena del 50% abarca los periodos de cotización o la pertenencia a una categoría específica.

Jubilación anticipada

En Francia, un trabajador se puede jubilar de manera anticipada sin que se le aplique un coeficiente reductor. Por ejemplo, por incapacidad permanente o por trabajos penosos; por enfermedad profesional; por accidente de trabajo; por vida laboral muy larga; o por discapacidad.

Y hay mejoras del periodo de cotización, por ejemplo, si se tienen hijos (hasta ocho trimestres por hijo, 4 trimestres por maternidad, y 4 trimestres por educación del hijo).

Por último, el sistema reporta ventajas fiscales ya que algunos planes de pensiones ofrecen deducciones.