Europa marca las normas: las entidades financieras elevan la remuneración de sus cuentas y depósitos hasta el 3% TAE

Las claves

Las claves Generado con IA Varias entidades financieras europeas han elevado la remuneración de sus cuentas y depósitos hasta cerca del 3% TAE. El movimiento es liderado principalmente por neobancos y bancos extranjeros, como Trade Republic, que ha subido su cuenta al 3,04% TAE. La competencia por captar ahorro surge en un contexto de tipos de interés estables y mientras la inflación ronda el 3%. Esta subida supone nuevas opciones para ahorradores que buscan productos conservadores con mayor rentabilidad y menor vinculación.

Europa empieza a despertar en la batalla por el ahorro. Después de años con cuentas corrientes sin apenas intereses y depósitos que no lograban ni compensar la inflación, varias entidades financieras han decidido mover ficha y elevar la rentabilidad de sus productos hasta rozar el 3% TAE.

Un cambio que llega en un momento inesperado y que vuelve a poner el foco en si ha comenzado una nueva guerra bancaria por captar el dinero de los ahorradores.

"En apenas cuatro días, cuatro entidades financieras han elevado la remuneración de sus cuentas y depósitos hasta rozar —o alcanzar directamente— el 3% TAE", enumera Andrea Morales, experta financiera del comparador HelpMyCash.

Y es que según explica la experta, los bancos buscan atraer clientes con ahorro disponible en cuenta para después ofrecerles otros servicios financieros.

"Estamos ante el inicio de una nueva guerra de rentabilidad sin riesgo", resume Morales.

"Es verdad que antes ya había productos que llegaban al 3% TAE, pero normalmente tenían alguna condición: eran depósitos combinados, exigían inversión, estaban reservados a ciertos perfiles o eran promociones muy cortas, por ejemplo de uno o tres meses. La diferencia ahora es que empezamos a ver cuentas y depósitos más competitivos, más sencillos y con menos vinculación", recalca la experta a EL ESPAÑOL.

Ahora, el movimiento más llamativo ha sido el de Trade Republic, el neobanco alemán que elevó la remuneración de su cuenta del 2% al 3,04% TAE para nuevos clientes.

Pero no ha sido el único caso. En las últimas semanas, entidades europeas como SME Bank, BluOr Bank o Mano Bank también han mejorado sus depósitos a 12 meses hasta situarlos alrededor del 3%.

La subida sorprende porque llega justo después de que el Banco Central Europeo mantuviera los tipos de interés en el 2% el pasado 30 de abril.

En teoría, esto reducía la presión sobre las entidades para seguir mejorando sus ofertas. Sin embargo, algunos bancos digitales y extranjeros han decidido hacer justo lo contrario y competir por atraer ahorro.

Los hogares españoles acumulan más de 1,1 billones de euros en cuentas y depósitos que apenas generan rentabilidad.

Y es que mientras la inflación ronda el 3%, muchas cuentas siguen pagando cerca del 0%, lo que provoca una pérdida silenciosa de poder adquisitivo.

"No es que el ahorrador español quiera perder dinero", explica Morales de HelpMyCash, "el problema es que muchas veces no es consciente de que lo está perdiendo".

A diferencia de los grandes bancos tradicionales, que cuentan con exceso de liquidez y apenas necesitan captar más depósitos, son sobre todo los neobancos y entidades europeas quienes están liderando este movimiento.

Nombres como Trade Republic, Bankinter, Deutsche Bank o Wizink ya compiten con cuentas remuneradasy depósitos más atractivos.

Para muchos ahorradores, este cambio supone una oportunidad para que su dinero deje de estar completamente parado.

Pues, "por primera vez en muchos meses vuelven a existir opciones conservadoras capaces, al menos parcialmente, de acercarse a la inflación y reducir la pérdida de poder adquisitivo", puntualiza Morales.