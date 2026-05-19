España marca las normas: bares y restaurantes estarán obligados a cobrar un importe extra por las botellas vendidas

Las claves

Las claves Generado con IA A partir de noviembre de 2026, bares, restaurantes y supermercados en España deberán cobrar un depósito extra por cada lata y botella vendida. El consumidor podrá recuperar íntegramente este importe al devolver el envase vacío en los puntos de recogida habilitados. La medida, inspirada en sistemas ya existentes en países como Alemania y Suecia, busca elevar la tasa de reciclaje y reducir residuos de un solo uso. El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno implicará a toda la cadena, desde fabricantes hasta consumidores, y requerirá adaptación logística.

España se encamina a un futuro más sostenible introduciendo diversas leyes para fomentar el reciclaje. Por ello, a partir de noviembre de 2026 se implementará el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

La medida obligará a comercios, bares y supermercados a cobrar un pequeño recargo o fianza por cada lata y botella vendida, busca acabar con el estancamiento de las tasas de reciclaje en el país y cumplir de forma estricta con las exigencias medioambientales de la Unión Europea.

El sistema funcionará como un depósito que el consumidor recuperará íntegramente al devolver el envase vacío, un cambio cultural y logístico que promete redefinir la economía circular española y reducir drásticamente los residuos de un solo uso en los espacios públicos.

¿Qué es esta medida?

Es importante recalcar que esta medida no es un impuesto, sino que funciona más bien como un depósito, es decir que funciona como una fianza con lo cual el consumidor no pierde este dinero, sino que lo recuperará íntegramente cuando devuelva el envase vacío en uno de los puntos de recogida habilitados.

Este Sistema de Depósito, Devolución y Retorno es una medida comprendida en la normativa estatal, concretamente en el artículo 45 del Real Decreto 1055/2022 que expone que si no se cumplen los objetivos de recogida selectiva fijados por la ley en un plazo determinado, es obligatorio implantar un sistema de depósito para determinados envases de un solo uso.

Así, se habilitarán métodos como máquinas automáticas de reciclaje en los establecimientos. Los usuarios tan solo tendrán que escanear el código de barras del envase, que debe estar en buen estado, y la máquina les reembolsará el importe correspondiente.

Además, los supermercados y tiendas estarán obligados a aceptar envases incluso si no fueron adquiridos originalmente en ese local.

Este método ya existe en otros países de Europa como Alemania, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, entre otros. La cantidad devuelta depende del país, pero por ejemplo en Alemania, se devuelve 0,25 euros por botellas de plástico y 0,08 y 0,15 euros por vidrio.

Una gran parte de lo que ha impulsado la medida es que en estos países europeos es un sistema ya implementado y operativo desde hace varios años. Sin embargo, también España ya intentó alcanzar ciertos objetivos de reciclaje para 2023 y no lo logró.

Así, con la finalidad de cumplir con las exigencias normativas de la Unión Europea y avanzar hacia una economía circular, el Gobierno ha optado por implementar este modelo para así elevar la tasa de recogida selectiva de envases a un 90%, reducir la basura en espacios públicos y disminuir el uso de plásticos de un solo uso.

Para ello, la medida involucra a toda la cadena, desde fabricantes y distribuidores hasta comercios y consumidores, y aunque se reconoce que implicará retos logísticos y un periodo de adaptación para que se vuelva rutinario, ya que supone un cambio estructural necesario para la sostenibilidad.