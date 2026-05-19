Carles Ribes, sobre la caída en la compra de viviendas: “No hay corrección, sino estabilización”

Las claves

Las claves Generado con IA La compraventa de viviendas cayó un 2,2% en marzo respecto al mismo mes de 2025, con 61.295 operaciones registradas. El descenso se debe principalmente a la caída de las operaciones sobre viviendas nuevas, que bajaron a un ritmo de dos dígitos. El mercado inmobiliario español muestra una evolución desigual, con una estabilización de precios en niveles elevados y diferencias entre zonas más tensionadas y otras más estables. La escasez de oferta sigue siendo el principal factor que sostiene los precios, pese a la moderación en la capacidad de compra en algunas áreas.

La compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025. Hablamos de 61.295 operaciones. ¿’Culpable’? Las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos.

Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ponen de manifiesto el encadenamiento de tres meses consecutivos de retrocesos. Recordemos, en enero y febrero bajó un 5% y un 0,5%, respectivamente.

“La clave sigue siendo la misma: no hay suficiente oferta para absorber la demanda existente. Por eso no vemos correcciones significativas en los precios, sino más bien una estabilización en niveles elevados”, afirma Carles Barrios, CEO de The Barrio.

Evolución desigual

Con esta evolución, lo que queda patente es que el mercado inmobiliario español continúa mostrando una evolución desigual. Porque, por un lado, está el dinamismo general de las transacciones y, por otro, una cierta moderación en el segmento de vivienda.

Durante el pasado mes de marzo, el mercado inmobiliario mantuvo un nivel elevado de actividad: 219.493 fincas inscritas en los registros de la propiedad. Es decir, un aumento del 2,7% interanual.

Sin embargo, la evolución de la compraventa de vivienda mostró un comportamiento más moderado ya que descendió un 2,2% respecto a marzo de 2025. Eso sí, se concentró en determinadas zonas del país.

Este comportamiento refleja un mercado que continúa activo, pero con mayor sensibilidad a los precios en los entornos donde la vivienda ha experimentado mayores incrementos en los últimos años.

“Lo que estamos viendo no es una caída estructural del mercado, sino un ajuste en la capacidad de compra en determinadas áreas donde los precios han crecido con mucha intensidad”, explica Ribes.

Y es que las zonas más tensionadas son las que muestran una mayor moderación en las operaciones, mientras que otros mercados mantienen un ritmo más estable.

“En los mercados más tensionados, los salarios ya no acompañan el ritmo de subida de precios, lo que está provocando una selección natural de la demanda”, resalta el experto.

Pese a este ajuste en la compraventa, el desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo el factor determinante del mercado. La escasez de vivienda disponible continúa actuando como soporte de los precios.

En este contexto, como sostiene Ribes, el sector entra en una fase de normalización tras los fuertes crecimientos de los últimos años, con un mercado que se mantiene activo, pero más condicionado por la accesibilidad económica de los compradores.