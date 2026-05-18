El pueblo que fabrica la leche de Mercadona a menos de 1 hora de la playa: tiene 1.700 habitantes y 130 ganaderías

Las claves

Las claves Generado con IA La leche Hacendado de Mercadona se produce en Meira, un pequeño municipio gallego de 1.773 habitantes y gran tradición ganadera. Naturleite, parte del Grupo COVAP, envasa más de 115 millones de litros de leche al año y trabaja con 130 ganaderías locales. La planta apuesta por la sostenibilidad, el bienestar animal y cuenta con certificaciones de calidad y el sello 'Residuo Cero'. La leche semidesnatada de Hacendado fue destacada por la OCU como una de las mejores opciones del mercado nacional.

La marca blanca de Mercadona, Hacendado, es especialmente conocida y apreciada por los españoles por su buena calidad y precio. Así, curiosamente uno de sus productos básicos más populares es la leche, principalmente la leche semidesnatada.

Este gran producto de Mercadona realmente es fabricado en un pequeño municipio gallego cerca de Lugo donde tiene su sede la empresa Naturleite, parte del Grupo COVAP, que es quien envasa la leche UHT y fresca y una de las grandes interproveedoras de lácteos de la cadena de supermercados.

De esta manera, el pequeño pueblo de Meira, es el lugar clave de producción de la leche Hacendado. Tanto es así que Naturleite alcanzó una producción de más de 115 millones de litros de leche envasados durante el ejercicio de 2024.

Meira: la clave de Hacendado

El municipio de Meira está ubicado a unos 38,7 kilómetros de Lugo y a unos 53,6 kilómetros de Foz, donde hay playa. Este municipio gallego se encuentra principalmente en una zona campestre y tiene como principal atractivo turístico la Iglesia de Santa María de Meira, fundada en el siglo XII.

Además, es un gran lugar para comer el famoso 'pulpo á feira' o el auténtico pan de las panaderías en las ferias celebradas los domingos alternos.

Así, Naturleite tiene su sede en este pequeño municipio que tiene una gran tradición ganadera. De esta manera, la planta trabaja directamente con 130 ganaderías locales, ubicadas entre Lugo y A Coruña, asegurando de esta forma que haya suministro y apoyando la economía rural gallega.

En 2025 el Grupo COVAP cerró el año con una facturación de más de 1.053 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4% frente al ejercicio anterior. También, comercializó 821 millones de litros de leche y destinó 32 millones de euros a modernizar y mejorar la eficiencia de los procesos de producción de la empresa con nuevas tecnologías.

Naturleite cuenta con una plantilla de más de 90 trabajadores directos y una recogida de 120 millones de litros de leche para este ejercicio, según expresan en su página web; también han apostado por invertir 17 millones de euros para actualizar la tecnología utilizada para producir esta leche.

Otra de las grandes apuestas de esta empresa, además de traer empleo e inversión a Galicia buscando que todo el proceso productivo sea llevado a cabo en la comunidad autónoma; es por la sostenibilidad, calidad y el bienestar animal.

Por ello, la planta ha renovado múltiples certificaciones de calidad; incluso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analizó la leche semidesnatada de Hacendado y obtuvo una puntuación de 78 sobre 100 además de ser calificada como una de las mejores opciones en el mercado nacional.

También, cuentan con la certificación de bienestar animal y ha incorporado el sello de 'Residuo Cero' que avala la gestión sostenible de sus desechos industriales.

De esta manera, la empresa consigue proporcionar un producto de consumo masivo como la leche fresca, desnatada y semidesnatada; a todo el país a través de su cliente Mercadona desde un pequeño municipio de 1.773 habitantes en Lugo.

Manteniendo unos importantes estándares de identidad y sostenibilidad que les ha permitido crear una red de granjas locales que les permite crear un producto de calidad y consumido por miles de españoles diariamente.