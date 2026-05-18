Emilio Baena, extrabajador de Hacienda: “Lo primero que analiza el sistema es si tus datos encajan entre sí"

Montaje de Emilio Baena con el logo de la Agencia Tributaria.

Las claves

Las claves Generado con IA Emilio Baena, extrabajador de la Agencia Tributaria, explica que Hacienda no busca fraude, sino incoherencias en los datos de la declaración de la Renta. El sistema compara la información declarada por el contribuyente con la de terceros, bancos, años anteriores y lo que es habitual en su sector. Cuando detecta que los datos no encajan, Hacienda lo considera un riesgo y decide si revisa el caso. Hacienda puede notificar errores cometidos en la declaración de este año hasta 2030, aunque suele enviar avisos antes de 2026.

La declaración de la Renta ya está en el periodo de presentación por parte de los contribuyentes. Para los más despistados, recordemos que este año arrancó el 8 de abril y finalizará el 30 de junio. Como todos los años, los ciudadanos desearán que les salga a devolver, aunque habrá quien tenga que pagar.

Tanto unos como otros, aparte del resultado, cruzarán los dedos para que con posterioridad Hacienda no vuelva a llamar a su puerta. Son las conocidas como notificaciones y no todas son para echarse a temblar. Algunas sólo requieren información adicional.

¿Cuáles son? Carta informativa, requerimiento, propuesta de liquidación, resolución del procedimiento, providencia de apremio, diligencias de embargo, inicio de investigación de inspección y expediente sancionador.

Incoherencias

Emilio Baena trabajó durante más de una década en la Agencia Tributaria (AEAT). Y allí aprendió algo “que casi nadie cuenta”. ¿El qué?

“Hacienda no busca fraude, busca incoherencias”, afirma en la red social LinkedIn. “Esta es la clave para entender cómo funciona el sistema hoy”.

A continuación, Baena explica cuál es ese funcionamiento en la actualidad. “La mayoría imagina a Hacienda como alguien revisando caso por caso, buscando errores grandes o comportamientos sospechosos”, arranca su explicación.

Pero matiza que “la realidad es distinta. Lo primero que analiza el sistema es si tus datos encajan entre sí”. ¿Qué quiere decir con esto?

Pues que Hacienda lo que hace es poner el foco en lo que declaras, lo que declaran terceros sobre ti, lo que aparece en bancos, lo que has hecho otros años, y lo que es normal en tu sector.

Con todos estos ingredientes en la coctelera, “cuando algo no cuadra, no se habla de fraude. Se habla de riesgo. Y ese riesgo es lo que determina si un caso se revisa o no”.

Y los contribuyentes deben saber que Hacienda tiene hasta 2030 para avisarnos de los fallos cometidos en la declaración de este año. Sin embargo, no suele dejar el trabajo para última hora, y antes de que finalice 2026, enviará ya estas misivas a miles de contribuyentes.