Bruselas extiende la mano a España: propone dar 120 M€ para la recuperación de los incendios del verano pasado

Imagen de Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea ha propuesto destinar 120,4 millones de euros a España para la recuperación tras los incendios forestales del verano de 2025. Los incendios arrasaron 354.793 hectáreas en España, con 64 grandes fuegos y especial impacto en Ourense, León, Zamora y Cáceres. La ayuda europea se destinará a reconstruir infraestructuras, ofrecer alojamiento temporal y reforzar los servicios de emergencia. Más de 66.000 hectáreas de pastos y dehesas resultaron calcinadas, afectando gravemente a la ganadería y ecosistemas locales.

La Unión Europea ha decidido reforzar su apoyo a España tras el devastador verano de 2025, marcado por la peor oleada de incendios forestales registrada en las últimas tres décadas.

La Comisión Europea ha propuesto movilizar 120,4 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a reparar los daños causados por el fuego y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

La ayuda forma parte de un paquete total de 144 millones de euros que también contempla subvenciones para Rumanía y Chipre, aunque España concentra la mayor parte de los fondos debido a la magnitud de la catástrofe sufrida el pasado año.

El verano de 2025 dejó un escenario sin precedentes en los montes españoles.

La combinación de una sequía prolongada, temperaturas extremas y fuertes vientos desencadenó una cadena de incendios que arrasó 354.793 hectáreas en todo el país, con especial intensidad durante el mes de agosto.

Se registraron 64 grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas, triplicando la media habitual de la última década.

Algunos focos alcanzaron dimensiones históricas. El incendio de A Rúa-Larouco, en Ourense, arrasó cerca de 45.000 hectáreas y se convirtió en el peor incendio registrado en Galicia.

También fueron especialmente destructivos los fuegos de Gestoso y Benuza, en León, o el de Jarilla, en Cáceres.

La tragedia no solo dejó una profunda huella ambiental, también humana. Miles de vecinos tuvieron que abandonar precipitadamente sus hogares ante el avance incontrolable de las llamas en municipios de León, Zamora, Ourense y Cáceres.

De hecho, se cifra en cuatro las víctimas mortales relacionadas directa o indirectamente con los incendios.

La Comisión Europea recordó así que España atravesó en 2025 "una serie de fenómenos meteorológicos extremos", entre ellos intensas olas de calor y una grave sequía que agravaron el comportamiento del fuego.

Además, de los 120,4 millones propuestos para España, más de 30 millones ya fueron adelantados por la Unión Europea para cubrir las primeras actuaciones de emergencia.

El resto de la financiación se destinará a reconstruir infraestructuras esenciales dañadas por los incendios, como redes de agua y saneamiento, telecomunicaciones, carreteras, centros educativos y patrimonio cultural.

Asimismo, los fondos europeos podrán usarse para ofrecer alojamiento temporal a las personas afectadas y reforzar los servicios de rescate y emergencia que actuaron durante la crisis.

Los incendios del pasado verano también dejaron graves consecuencias ecológicas. Más de 66.000 hectáreas de pastos y dehesas quedaron calcinadas, afectando de lleno a la ganadería local y a numerosos ecosistemas forestales.

No obstante, cabe destacar que la propuesta de ayudas deberá ser todavía aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de que el dinero sea transferido oficialmente a España.