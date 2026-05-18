El BOE lo hace oficial: nueva reducción del IRPF para 800.000 agricultores y ganaderos en toda España

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha anunciado una reducción del IRPF para 800.000 agricultores y ganaderos afectados por adversidades climáticas en 2025. La medida, oficializada en el BOE, implica una rebaja total de 825 millones de euros para quienes tributan por el sistema de módulos. Los sectores más beneficiados son la apicultura, ovino y caprino en producción de carne y leche, especialmente en regiones como Andalucía, Castilla y León y Galicia. Los profesionales podrán acogerse también a otras deducciones, como las asociadas a la alimentación del ganado con productos comprados a terceros.

Trabajar en el campo es sinónimo de obstáculos físicos y económicos. Un día no puedes continuar con la cosecha por la meteorología adversa, mientras que otro día ves cómo se disparan los precios a raíz de la guerra Irán, el bloqueo de Ormuz y la escasez de fertilizantes.

Por ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una orden para reducir el sistema de módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para agricultores y ganaderos.

En concreto, para aquellos que sufrieron situaciones de adversidad climática en el año 2025, como por ejemplo las altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

¿Qué es el sistema de módulos?

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5% en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

¿Y qué significa tributar por el sistema de módulos? Es un método simplificado que utiliza la Agencia Tributaria para calcular, en este caso, el IRPF de ciertos autónomos y pequeñas empresas ligadas al mundo rural.

En los módulos, en vez de pagar impuestos en función de tus beneficios reales, se paga una cantidad fija que se calcula estimando lo que se debería ganar en función de ciertos indicadores del negocio como metros cuadrados del terreno o número de trabajadores totales.

El Gobierno estima que el conjunto de las reducciones contempladas en la orden del BOE supone una rebaja imponible del IRPF de 825 millones de euros . Los sectores más beneficiados, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son la apicultura, ovino y caprino en la producción de carne y leche.

En cuanto al número de profesionales que se pueden acoger a esta ayuda tributaria, varía en función del peso del sector primario en las respectivas comunidades autónomas y de los daños meteorológicos sufridos en 2025. Esta es la distribución:

260.000 en Andalucía

56.000 en Castilla y León

50.000 en Galicia

5.800 de Cantabria

34.800 en Aragón

Adicionalmente, el Ministerio ha recordado que los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones, como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros.