Polonia mueve ficha en la UE: recibe 43.700 M € de Bruselas para comprar material de guerra y modernizar su ejército

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Las claves Generado con IA Polonia recibirá 43.700 millones de euros en préstamos de la UE para modernizar su ejército y adquirir material militar. El acuerdo se enmarca en el programa SAFE, que prevé movilizar hasta 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo para defensa. El objetivo es fortalecer la producción militar europea, reducir dependencias externas y responder con más rapidez a amenazas. Polonia es el principal beneficiario del programa, seguido de Rumanía, Francia, Hungría e Italia, mientras que España y Finlandia reciben menos fondos.

Polonia ha dado un paso decisivo en la nueva arquitectura de defensa europea al convertirse en el principal beneficiario del programa comunitario Acción de Seguridad para Europa (Security Action for Europe o SAFE).

El país recibirá 43.700 millones de euros en forma de préstamos de la Unión Europea destinados a la adquisición conjunta de material militar y a la modernización de sus fuerzas armadas, en lo que ya se considera la mayor asignación individual dentro de este instrumento financiero.

El acuerdo firmado este viernes en Varsovia, en una ceremonia con fuerte carga simbólica celebrada con motivo del Día de la Victoria en Europa y que contó con el vice primer ministro polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, los comisarios europeos de Defensa, Andrius Kubilius, y de Presupuesto, Piotr Serafin.

El programa SAFE, lanzado en mayo de 2025, prevé movilizar hasta 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo con condiciones favorables.

Su objetivo es claro: acelerar la inversión en defensa, impulsar la producción militar dentro de la Unión Europea y facilitar adquisiciones conjuntas entre Estados miembros para reducir dependencias externas y responder con mayor rapidez a posibles amenazas.

Sin embargo, los fondos no son subvenciones, son préstamos emitidos por la propia UE, financiados mediante endeudamiento comunitario y diseñados para ser devueltos en el largo plazo.

Esta estructura busca permitir inversiones de gran escala sin comprometer de forma inmediata los presupuestos nacionales, al tiempo que fortalece la base industrial de defensa europea.

Durante la firma, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, subrayó la dimensión estratégica del momento. "Hoy necesitamos que la Unión Europea sea capaz de hacer frente a las amenazas externas a nuestra paz", afirmó, insistiendo en la necesidad de incrementar la producción militar europea y de superar la capacidad industrial de Rusia.

La Comisión Europea ha defendido que SAFE se basa en principios de solidaridad y transparencia, con el objetivo de construir una "disuasión creíble" en un entorno internacional cada vez más inestable.

En este contexto, la iniciativa refuerza también el papel europeo de la OTAN y busca consolidar una mayor autonomía estratégica en materia de defensa.

Polonia encabeza de forma destacada el reparto de fondos, seguida de países como Rumanía, Francia, Hungría e Italia. Por otro lado, Estados como Finlandia o España han recibido asignaciones más modestas dentro del programa.

Mientras tanto, la Comisión avanza en la aprobación de los planes nacionales de otros Estados miembros, con Lituania prevista como siguiente beneficiaria del instrumento.

La firma de nuevos acuerdos confirma que SAFE comienza a materializar una transformación profunda en la política de defensa europea, donde la inversión militar se convierte en una estrategia compartida a escala continental.