Celia es autónoma y ha comprado su primera vivienda: "Llevo trabajando desde los 16 años para pagar la entrada"

Las claves

Las claves Generado con IA Celia, autónoma de 26 años, ha comprado su primera vivienda tras ahorrar durante años trabajando desde los 16. Ha recibido críticas en redes sociales que la acusan de especular, pero defiende que su logro es fruto del esfuerzo y la constancia. La vivienda adquirida necesita una reforma integral, lo que supone un nuevo reto económico para ella. Celia planea alquilar el piso tras rehabilitarlo y cuestiona que se responsabilice a pequeños propietarios de la crisis de acceso a la vivienda.

A sus 26 años, Celia ha conseguido lo que para muchos jóvenes en España se ha convertido en un objetivo cada vez más lejano: comprar su primera vivienda.

Autónoma y con una trayectoria laboral que comenzó a los 16 años, reivindica el esfuerzo detrás de su logro frente a las críticas que ha recibido en redes sociales. "Llevo trabajando desde los 16 años para pagar la entrada", resume.

Su historia ha generado un intenso debate. Tras compartir su experiencia, Celia se encontró con una oleada de comentarios que la calificaban de "rentista" o "especuladora". Unas acusaciones que rechaza con contundencia.

"Especular con la vivienda creo que es otra cosa que lo que hace una pobre desgraciada como yo", afirma, visiblemente molesta por lo que considera una falta de reconocimiento al esfuerzo individual.

Lejos de una imagen de facilidad, su recorrido ha estado marcado por la precariedad y la constancia. Ha trabajado como cajera, camarera y en todo tipo de empleos, encadenando jornadas que comenzaban a las siete de la mañana y terminaban entrada la noche.

"Acostarme y levantarme al día siguiente muerta para ir a trabajar un día con otro", recuerda. Su objetivo era claro: ahorrar lo suficiente para poder dar la entrada de un piso.

Finalmente lo consiguió, aunque no en condiciones ideales. La vivienda que ha adquirido necesita una reforma integral, lo que añade un nuevo reto económico y personal.

Su plan pasa por rehabilitarla y alquilarla a precio de mercado, buscando una rentabilidad que le permita asegurar cierta estabilidad futura. "Intento tener algo el día de mañana", explica.

Celia insiste en que su decisión no está exenta de riesgos. Comprar una vivienda implica hipotecarse, responder con el propio patrimonio y asumir posibles problemas, desde imprevistos en la obra hasta conflictos con inquilinos.

"Hay que arriesgarse", subraya, reivindicando la valentía que, a su juicio, requiere dar este paso. Más allá de su caso personal, también cuestiona el foco del debate sobre el acceso a la vivienda en España. Considera injusto que se señale a pequeños propietarios como responsables de la situación actual.

"¿De verdad pensáis que los pequeños propietarios son responsables?", plantea, apuntando en cambio a factores como la falta de regulación o el papel de los grandes actores del mercado.

Pese a la polémica, Celia mantiene su postura. Defiende que su historia no es la de la especulación, sino la del esfuerzo sostenido durante años. "A mí no me ha regalado nadie nada", recalca.

Y lanza un mensaje claro a quienes critican decisiones como la suya: comprar una vivienda sigue siendo posible, pero exige sacrificio, constancia y asumir riesgos.

En un contexto en el que la emancipación juvenil se retrasa y el acceso a la vivienda se complica, su testimonio refleja tanto las dificultades como las tensiones que rodean este debate.

Para Celia, la cuestión es sencilla: lo que ha logrado debería entenderse como un ejemplo de superación, no como motivo de reproche.