España necesita trabajadores en sus puertos: faltan 17.000 y pagan sueldos de hasta 4.000 euros al mes

Las claves

Las claves Generado con IA Los puertos españoles necesitan entre 12.000 y 17.000 nuevos trabajadores en los próximos cinco años para afrontar jubilaciones y la demanda de nuevos perfiles técnicos. La transformación digital, la automatización y la transición energética impulsan la necesidad de técnicos especializados en logística, control ambiental y eficiencia energética. Los perfiles más buscados son ingenieros navales, civiles e industriales, así como expertos en automatización, electrificación y análisis de datos. Los salarios en el sector portuario pueden alcanzar los 4.000 euros brutos mensuales gracias a complementos por turnicidad, nocturnidad y productividad.

El sistema portuario español afronta una de sus mayores transformaciones en décadas.

En los próximos cinco años necesitará incorporar entre 12.000 y 17.000 nuevos profesionales para hacer frente a la jubilación de parte de su plantilla actual y a la creciente demanda de perfiles técnicos derivados de la digitalización, la automatización y la transición energética.

Así lo recoge el informe "El desafío del talento en los puertos españoles", elaborado por Ocean Capital Partners (OCP), que dibuja un cambio estructural profundo en el modelo laboral portuario.

El proceso viene impulsado por la "revolución de las rutas marítimas, la reconfiguración de las cadenas logísticas y una política industrial europea más activa", lo que está obligando a los puertos a adaptarse a un entorno cada vez más tecnológico y especializado.

En este contexto, la Unión Europea está promoviendo la digitalización de la cadena logística mediante sistemas de información compartidos, lo que exige nuevas competencias en gestión de datos, coordinación de procesos y verificación de información.

La especialización técnica y digital se ha convertido así en un elemento clave del sistema portuario, reforzado por la transformación de los procesos logísticos y operativos.

A ello se suma la transición energética y el sistema europeo de comercio de emisiones, que están cambiando el trabajo en los muelles, donde ganan peso el control ambiental y la eficiencia energética.

El análisis también destaca el impacto del sector de la defensa, que impulsará la actividad en la construcción, reparación y mantenimiento naval.

En este contexto, advierte de que "la brecha entre la oferta actual de talento y las necesidades reales de la industria se ha convertido en uno de los principales factores de tensión para el crecimiento del sector".

Los perfiles más demandados son ingenieros navales, civiles e industriales, además de especialistas en automatización, electrificación y análisis de datos aplicados a la logística portuaria.

Aunque el informe no detalla retribuciones, los salarios en el sector se regulan principalmente a través del IV Acuerdo Marco de la Estiba Portuaria y convenios de las autoridades portuarias y empresas logísticas.

Según estas estructuras salariales, el sueldo base de un trabajador portuario suele situarse entre 1.000 y 1.800 euros brutos mensuales, dependiendo del grupo profesional.

Sin embargo, el sistema retributivo incluye numerosos complementos por turnicidad, nocturnidad, productividad, peligrosidad y trabajo en festivos.

Estos pluses pueden elevar el salario mensual habitual hasta un rango aproximado de 2.500 a 4.000 euros brutos, según carga de trabajo y puerto. En casos de alta actividad, turnos intensivos o puestos altamente especializados, algunas retribuciones pueden superar esa cifra.