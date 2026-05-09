José Elías Navarro: "Llegará un momento que un fontanero gane incluso 200 €/h y será porque no habrá suficientes"

Las claves

Las claves Generado con IA La falta de relevo generacional en oficios tradicionales como fontanero, albañil o electricista está provocando una escasez creciente de mano de obra cualificada. José Elías Navarro predice que los salarios en estos oficios podrían dispararse hasta los 200 euros por hora debido a la baja oferta de profesionales. El empresario señala que los trabajos manuales son ahora más sencillos gracias a nuevos materiales, lo que facilita la entrada de personas sin formación especializada. El auge salarial en estos oficios reabre el debate sobre qué profesiones ofrecerán mejores oportunidades económicas en el futuro.

La falta de relevo generacional en los oficios tradicionales empieza a dibujar un escenario inesperado en el mercado laboral.

Profesiones como fontanero, albañil o electricista, que durante años han sido vistas como trabajos duros y poco atractivos para los jóvenes, podrían convertirse en algunos de los empleos mejor remunerados en los próximos años.

Durante los últimos años, el número de trabajadores especializados en oficios manuales ha ido descendiendo de forma progresiva.

Muchos jóvenes se alejan de estas profesiones en busca de empleos menos exigentes físicamente o que ofrezcan mayor comodidad.

Esta tendencia está provocando una escasez creciente de mano de obra cualificada en sectores esenciales, una situación que, según los expertos, podría disparar los salarios por pura ley de oferta y demanda.

José Elías Navarro, empresario conocido por su trayectoria en Audax Renovables y por su participación en la cadena de supermercados La Sirena, ha puesta el foco en esta transformación laboral.

Más allá de su actividad empresarial, se ha convertido en una voz habitual en redes sociales y espacios digitales, donde comparte reflexiones sobre economía, empleo y negocios. En uno de los episodios de su podcast junto a Eric Ponce, abordó precisamente la evolución salarial de los oficios.

"¿Llegará un momento en que un fontanero cobre 50 o 60 euros?", le preguntaba Ponce durante la conversación. La respuesta de José Elías fue rotunda: "O incluso 200 euros la hora y será porque no habrá suficientes".

La explicación del empresario parte de un fenómeno sencillo: cuando escasean los profesionales capaces de desempeñar una labor imprescindible, el mercado eleva su valor.

Según su análisis, el incremento de salarios en estos oficios será inevitable si continúa disminuyendo el número de trabajadores dispuestos a desempeñarlo.

Ante la posibilidad de que esta subida salarial genere un efecto llamada, Eric Ponce si podría darse un "boom" en el que todos quisieran ser fontaneros. José Elías respondió sin titubeos: "Será algo cíclico".

El empresario también explicó que muchos de estos trabajos se han simplificado notablemente con el paso del tiempo gracias al desarrollo de nuevos sistemas materiales.

"El mercado hará lo que está haciendo ahora", afirmó, defendiendo que hoy las instalaciones son muchos más sencillas que hace décadas y permiten que personas sin una formación muy especializada puedan adaptarse con rapidez.

Recordando la experiencia de su padre en el sector, añadió: "Antiguamente, mi padre soldaba plomo. Tenían un tubo y lo iban calentando, moldeando el plomo y le ponían la rosca por debajo. Era una odisea, una locura. Hoy en día se diseñan sistemas que garantizan que cualquier persona pueda montarlos".

Su conclusión es clara: "Seguramente los trabajos manuales los hará gente que, en muchos casos, no tiene estudios, pero se ganarán muy bien la vida. Y los trabajos que requieren estudios serán menos cansados pero estarán peor pagados".

Un planteamiento que reabre el debate sobre qué profesiones ofrecerán realmente mejores oportunidades económicas en el futura.