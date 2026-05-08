Confirmado por ley: trabajar durante horas extraordinarias da derecho a un plus salarial o tiempo de descanso retribuido

Las claves

Las claves Generado con IA Trabajar horas extraordinarias en España da derecho a una compensación económica o a tiempo de descanso retribuido, según el Estatuto de los Trabajadores. El pago por horas extra nunca puede ser inferior al valor de la hora ordinaria y, en muchos convenios, el recargo puede llegar al 25% o 50%. El descanso compensatorio por horas extra debe disfrutarse en los cuatro meses siguientes si no hay acuerdo específico. Las horas extra son, en general, voluntarias y no pueden superar las 80 al año, salvo casos de fuerza mayor; las empresas deben registrar la jornada para controlar estos excesos.

El tiempo extra en el trabajo no puede quedarse en un simple favor a la empresa.

En España, realizar horas extraordinarias genera automáticamente un derecho para el trabajador: recibir una compensación económica o disfrutar de tiempo de descanso retribuido.

Así lo establece de forma clara el Estatuto de los Trabajadores, que regula cómo deben pagarse estas horas y qué ocurre cuando la empresa incumple.

La base legal está recogida en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. Este precepto señala que todas las horas que superen la jornada ordinaria pactada deben compensarse obligatoriamente.

Es decir, la ley no permite que un empleado trabaje más horas de las acordadas sin recibir nada a cambio. Cada hora extra realizada tiene que traducirse en dinero o en descanso remunerado.

La normativa contempla dos fórmulas para esa compensación. La primera es el plus salarial, que consiste en abonar las horas extraordinarias en la nómina.

Además, la cuantía nunca puede ser inferior al valor de la hora ordinaria.

En muchos convenios colectivos, incluso se fija un recargo adicional, de modo que la hora extra puede pagarse un 25% o un 50% más que la habitual, reforzando así el incentivo económico para el trabajador.

La segunda opción es el descanso retribuido. En lugar de pagarse en dinero, la empresa puede compensar esas horas con tiempo libre equivalente.

Si no existe un acuerdo concreto en convenio o contrato, la ley establece que ese descanso debe disfrutarse dentro de los cuatro meses siguientes a la realización de las horas extraordinarias.

De esta manera, se garantiza que el exceso de jornada tenga una contraprestación real y efectiva.

Para evitar abusos, la legislación fija también límites precisos. Un trabajador a jornada completa no puede superar las 80 horas extraordinarias al año, salvo en casos excepcionales de fuerza mayor, como reparaciones urgentes o siniestros.

Este límite busca proteger la salud del trabajador y evitar jornadas excesivas. A ello se suma otra herramienta clave: el registro obligatorio de jornada.

Desde 2019, todas las empresas deben registrar diariamente la hora de entrada y salida de cada empleado. Este control permite acreditar las horas efectivamente trabajadas y se convierte en la prueba fundamental si surge una reclamación por horas extraordinarias no abonadas.

De igual manera, las horas extra tienen carácter voluntario en la mayoría de los casos.

Solo pueden imponerse si así se ha pactado en convenio colectivo, en el contrato de trabajo o cuando existan circunstancias de fuerza mayor. Fuera de esos supuestos, el trabajador no está obligado a aceptarlas.

Cuando la empresa incumple esta obligación, las consecuencias pueden ser importantes. La Inspección de Trabajo puede imponer sanciones graves y multas económicas elevadas.

Además, el trabajador tiene derecho a reclamar judicialmente el pago de las horas extraordinarias realizadas durante el último año.