Juan Carlos es autónomo y trabaja como ingeniero: "Si le subes la cuota al que menos factura, haces muchísimo daño"

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Carlos Ruano, ingeniero autónomo, critica que subir la cuota a quienes menos facturan perjudica gravemente a pequeños empresarios y la economía. Advierte que el aumento de la cuota desmotiva a potenciales emprendedores, debido a la baja rentabilidad y las trabas burocráticas existentes. Destaca que España tiene sueldos bajos y un esfuerzo fiscal seis puntos por encima de la media europea, lo que complica la situación de los autónomos. Para los autónomos con menor facturación, la cuota puede representar hasta un 40% de sus ingresos, afectando notablemente su estabilidad económica.

En España, hay más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia que comparten un malestar común: el pago de una cuota mensual, que varía en función de la facturación, pero que despierta los demonios de los autónomos.

Juan Carlos Ruano, ingeniero de profesión que trabaja como autónomo, se muestra muy crítico con la gestión que hace el Estado de un colectivo con un peso significativo en el mercado laboral español.

En una entrevista en La Sexta Xplica ha criticado que cuando se "le sube la cuota de autónomos al que menos factura, estás haciendo muchísimo daño a la economía del país" porque limitas enormemente la capacidad productiva y de negocio de los pequeños empresarios.

Salarios bajos

Además, puede provocar desmotivación y que cada vez menos personas emprendan porque saben que no es rentable económicamente y que las trabas burocráticas suponen un freno real.

Juan Carlos también pone de relieve la situación salarial de España, uno de los países europeos con salarios más bajos, aún más golpeados por culpa de la inflación, disparada en los últimos años y ahora todavía más tras la guerra de Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

"Los sueldos son muy bajos y el esfuerzo fiscal es de los más altos de todos lados, está seis puntos por encima de la media europea", sostiene en la tertulia abierta del tramo final del programa.

Hace unos meses, en el programa Espejo Público, también explicó su realidad como trabajador por cuenta ajena en un contexto en el que el Gobierno anunció una subida generalizada de la cuota -aunque después el Ejecutivo se retractó-.

"La cuota, para los que menos facturan, puede llegar a suponer casi un 40% de su facturación. Puede no parecer mucho, pero 60 euros más al mes son un verdadero roto; tiemblo si me pongo malo", destaca.

Y añade: "Si me pongo malo o me voy de vacaciones, no cobro; y si un mes facturo menos, me hundo", narró el joven.

Aunque, a diferencia del tópico, los autónomos también pueden cogerse una baja por enfermedad común o accidente no laboral, cobrando el 60% de la base de cotización a partir del cuarto día.